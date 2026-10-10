CAR-T: a guerra contra o cancro mudou, cientistas criam células que caçam tumores

E se fosse possível retirar células do sistema imunitário de um doente, modificá-las geneticamente em laboratório e devolvê-las ao organismo com uma nova missão: encontrar e destruir células cancerígenas? Parece ficção científica, mas é precisamente isso que a tecnologia CAR-T já permite fazer. E os avanços mais recentes estão a abrir novas possibilidades no combate a alguns dos tumores mais difíceis de tratar.

CAR-T: transformar o organismo numa arma contra o cancro

Durante décadas, o tratamento do cancro assentou sobretudo em três grandes abordagens: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mais recentemente, a imunoterapia trouxe uma nova forma de combater a doença, utilizando as capacidades naturais do sistema imunitário.

É neste contexto que surge a tecnologia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), uma abordagem que utiliza células T, um tipo de glóbulo branco responsável pela defesa do organismo.

O princípio é relativamente simples, embora a tecnologia envolvida seja extremamente sofisticada.

Os investigadores recolhem células T do sangue de um doente e modificam-nas geneticamente em laboratório, introduzindo um recetor artificial capaz de reconhecer determinadas proteínas presentes nas células cancerígenas.

Depois de multiplicadas, estas células são novamente introduzidas no organismo, onde passam a procurar e atacar as células que apresentam o alvo identificado.

Na prática, o sistema imunitário recebe uma espécie de atualização biológica, que lhe permite reconhecer inimigos que anteriormente conseguiam escapar às suas defesas.

Como são fabricadas estas células modificadas?

O processo começa com uma recolha de sangue, através da qual são isoladas as células T. Segue-se a fase de engenharia genética, durante a qual estas células recebem instruções para produzir os recetores CAR.

Estes recetores funcionam como sensores moleculares, capazes de identificar proteínas específicas na superfície das células tumorais.

Depois da modificação, as células são multiplicadas em laboratório até existirem milhões de unidades disponíveis para o tratamento.

Antes da infusão, o doente recebe habitualmente uma quimioterapia preparatória, destinada a criar condições favoráveis à expansão das células modificadas.

Uma vez administradas, as células CAR-T podem multiplicar-se no organismo e desencadear uma resposta contra o tumor.

Uma das características mais interessantes desta abordagem é que algumas destas células podem permanecer ativas durante anos, contribuindo para a vigilância imunológica e ajudando a prevenir recaídas.

Já existem doentes tratados com sucesso

Ao contrário de muitas tecnologias médicas ainda em fase experimental, as terapias CAR-T já são utilizadas na prática clínica.

Os resultados mais relevantes foram alcançados em determinados cancros do sangue, nomeadamente leucemias, linfomas e mieloma múltiplo.

Em alguns casos, doentes que tinham esgotado outras opções terapêuticas conseguiram atingir remissões prolongadas.

Existem estudos de acompanhamento de doentes com linfoma nos quais uma proporção significativa permaneceu viva e sem progressão da doença vários anos após o tratamento.

Importa, contudo, distinguir remissão de cura definitiva. Nem todos os doentes respondem à terapia e alguns acabam por sofrer recaídas.

Ainda assim, estes resultados demonstram que células humanas geneticamente modificadas podem constituir um tratamento eficaz contra determinados tipos de cancro.

O grande desafio: combater tumores sólidos

Apesar do sucesso alcançado nos cancros hematológicos, os investigadores enfrentam um obstáculo considerável: os tumores sólidos.

Cancros como os do cérebro, pulmão, mama ou pâncreas apresentam características que dificultam a ação das células CAR-T.

Ao contrário das células cancerígenas que circulam no sangue, os tumores sólidos formam estruturas complexas, rodeadas por tecidos e mecanismos de defesa que podem impedir a entrada e a atividade das células imunitárias.

Além disso, nem todas as células de um tumor apresentam necessariamente as mesmas proteínas, o que dificulta a identificação de um alvo comum. Existe também o risco de determinados alvos estarem presentes em tecidos saudáveis.

Por isso, uma parte importante da investigação atual procura desenvolver células CAR-T capazes de reconhecer múltiplos alvos e resistir ao ambiente hostil criado pelos tumores.

CRISPR pode tornar a terapia ainda mais poderosa

Uma das investigações mais promissoras combina as células CAR-T com a tecnologia de edição genética CRISPR, que permite modificar o ADN para melhorar a capacidade destas células de reconhecer e combater tumores, tornando potencialmente os tratamentos mais eficazes e seguros.

Outra possibilidade é desenvolver células CAR-T universais, produzidas a partir de dadores saudáveis. Ao contrário dos tratamentos atuais, que exigem a preparação individual das células de cada doente, estas poderiam ser fabricadas antecipadamente, reduzindo custos e tempos de espera.

O principal desafio é garantir que o organismo não rejeita estas células nem desenvolve reações imunológicas perigosas.

Uma investigação promissora contra tumores cerebrais

Os tumores cerebrais agressivos, como o glioblastoma, estão entre os principais alvos da investigação com CAR-T. Estudos recentes exploram células geneticamente modificadas para identificar e destruir células cancerígenas resistentes aos tratamentos convencionais, incluindo aquelas que ajudam o tumor a sobreviver.

Os primeiros resultados são promissores, mas ainda são necessários ensaios clínicos mais abrangentes. O grande desafio é garantir que estas células conseguem penetrar no tumor, combater as suas defesas e permanecer ativas durante tempo suficiente para o destruir.

O futuro do tratamento do cancro pode passar por células programáveis

Apesar dos resultados promissores, a tecnologia CAR-T continua a enfrentar desafios. Os tratamentos são caros, complexos e podem provocar efeitos secundários graves. Contudo, a investigação avança no sentido de criar células universais, mais acessíveis e capazes de reconhecer diferentes tipos de tumores.

Mais do que desenvolver novos medicamentos, os cientistas estão a aprender a programar células vivas para identificar e destruir o cancro dentro do próprio organismo.

Ainda estamos longe de vencer todos os tipos de cancro, mas esta tecnologia já demonstrou que é possível transformar as nossas próprias células numa poderosa arma contra a doença.