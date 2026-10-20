Cancro: uma fotografia do rosto pode ajudar a avaliar o prognóstico dos doentes

Uma simples fotografia poderá dar aos médicos mais informação sobre o estado de saúde de uma pessoa com cancro. Investigadores desenvolveram uma inteligência artificial capaz de identificar no rosto sinais associados ao risco de mortalidade.

O rosto pode revelar sinais de cansaço, fragilidade ou envelhecimento. Na medicina, estas características já contribuem para a avaliação do estado geral de um doente, embora a sua interpretação tenha uma componente subjetiva.

Uma equipa do Mass General Brigham, nos Estados Unidos, está a investigar como transformar essa informação visual num indicador quantificável. O trabalho foi publicado a 19 de outubro na revista The Lancet Digital Health.

Uma IA treinada com mais de 40 milhões de fotografias

O sistema chama-se FAHR-Face e foi treinado com mais de 40 milhões de imagens de rostos. A partir desse modelo, os investigadores desenvolveram duas ferramentas com funções distintas.

A FAHR-FaceAge estima a idade com base na aparência facial, que os autores estudam como possível indicador do envelhecimento biológico. Já a FAHR-FaceSurvival procura identificar padrões associados ao risco de mortalidade em pessoas com cancro, diretamente a partir da fotografia.

Na pré-publicação científica de 2025, a equipa descrevia resultados em que o quarto dos doentes com pontuações de risco mais elevadas apresentava um risco instantâneo de morte superior ao triplo do observado no quarto com pontuações mais baixas, após ajuste para outros fatores clínicos.

Uma fotografia não permite prever quanto tempo alguém vai viver

Estes resultados mostram uma associação estatística entre a aparência facial e a sobrevivência dos doentes estudados. Não permitem atribuir, a partir de uma selfie, um prazo de vida a uma pessoa.

Numa análise independente divulgada pelo Science Media Centre, o professor Miroslaw Bober, da Universidade de Surrey, destacou a validação numa população de quase cinco mil doentes nos Países Baixos. Contudo, salientou que ordenar doentes por risco relativo é diferente de fornecer probabilidades individuais de sobrevivência devidamente validadas.

O especialista recordou ainda que estimar a idade pela aparência não equivale a medir diretamente os processos biológicos do envelhecimento. Continua também por demonstrar se a ferramenta acrescenta informação clinicamente útil à avaliação que os médicos fazem da condição física e da saúde geral dos seus doentes.

Poderá ajudar a escolher tratamentos?

A possibilidade de obter um indicador adicional através de uma fotografia torna esta abordagem interessante para a oncologia. No futuro, poderá contribuir para avaliar a fragilidade de um doente quando se ponderam tratamentos exigentes.

Mas há uma distinção essencial: esta IA não diagnostica cancro através do rosto. A investigação analisa o prognóstico de pessoas que já têm a doença.

Antes de chegar às consultas, será necessário demonstrar que a informação extra melhora efetivamente as decisões médicas. A utilização de milhões de fotografias recolhidas na Internet levanta também questões sobre a origem e a reutilização dos dados pessoais.