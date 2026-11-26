Durante décadas, a medicina tem enfrentado enormes dificuldades no tratamento do cancro do pâncreas. Contudo, um novo medicamento administrado por via oral está a mudar esse cenário. Os resultados de um ensaio clínico revelaram que, em alguns pacientes, os tumores deixaram mesmo de ser detetáveis.

Cancro do pâncreas: o maior avanço em décadas?

O medicamento chama-se daraxonrasib, foi desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Revolution Medicines e está a gerar um entusiasmo considerável entre os especialistas em oncologia.

Os novos resultados foram apresentados a 20 de novembro de 2026, em Barcelona, no 38.º Simpósio EORTC-NCI-AACR sobre alvos moleculares e terapêutica oncológica.

O ensaio clínico de fase I/II, denominado RMC-GI-102, envolveu 61 pacientes com adenocarcinoma pancreático metastático, ou seja, cujo cancro já se tinha disseminado para outras partes do organismo.

Os participantes receberam o novo medicamento em combinação com dois fármacos utilizados em quimioterapia, a gemcitabina e o nab-paclitaxel.

Os resultados são particularmente encorajadores:

90,2% dos pacientes registaram uma redução ou estabilização dos tumores;

dos pacientes registaram uma redução ou estabilização dos tumores; 60,7% apresentaram uma redução significativa ou o desaparecimento dos tumores;

apresentaram uma redução significativa ou o desaparecimento dos tumores; 8,2% deixaram de apresentar tumores detetáveis;

deixaram de apresentar tumores detetáveis; 76,6% dos pacientes estavam vivos após um ano.

Na prática, em cinco dos 61 pacientes, os exames deixaram de conseguir identificar os tumores.

Contudo, os investigadores alertam que o desaparecimento dos tumores nos exames não significa necessariamente que a doença esteja definitivamente curada.

Como funciona este novo medicamento?

A grande inovação do daraxonrasib está na forma como atua sobre um dos principais mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento do cancro.

Mais de 90% dos adenocarcinomas pancreáticos apresentam mutações nos genes da família RAS, sobretudo no gene KRAS.

Em condições normais, as proteínas RAS funcionam como interruptores moleculares que regulam o crescimento e a divisão das células. Contudo, quando ocorrem determinadas mutações, estes interruptores permanecem permanentemente ligados, promovendo a multiplicação descontrolada das células cancerígenas.

O daraxonrasib consegue bloquear várias formas ativas destas proteínas, interferindo com os sinais que permitem às células cancerígenas crescer e proliferar.

Durante décadas, estas proteínas foram consideradas alvos particularmente difíceis de atingir através de medicamentos.

Sobrevivência dos pacientes praticamente duplicou

Num outro ensaio clínico, desta vez de fase III, denominado RASolute 302, participaram 500 pacientes com cancro do pâncreas metastático que já tinham recebido tratamento.

Sobrevivência global mediana Ensaio clínico RASolute 302 Daraxonrasib 13,2 meses Quimioterapia convencional 6,7 meses Sobrevivência mediana sem progressão da doença Daraxonrasib 7,2 meses Quimioterapia convencional 3,6 meses Fonte: FDA, agosto de 2026.

Estes resultados são particularmente relevantes num tipo de cancro em que, quando existem metástases, apenas cerca de 3% dos pacientes sobrevivem cinco anos após o diagnóstico.

Medicamento já foi aprovado na União Europeia

Curiosamente, poucos dias antes da apresentação dos novos resultados em Barcelona, a Revolution Medicines anunciou, a 16 de novembro de 2026, que a Comissão Europeia tinha autorizado a comercialização do daraxonrasib, sob o nome comercial Rasonque.

A autorização abrange adultos com adenocarcinoma pancreático metastático que tenham recebido pelo menos um tratamento sistémico anterior.

Nos Estados Unidos, a FDA já tinha aprovado o medicamento a 26 de agosto de 2026.

Contudo, a autorização europeia não significa que o medicamento esteja imediatamente disponível nos hospitais portugueses. O acesso dependerá dos processos nacionais de avaliação, preço e financiamento.

Além disso, a utilização em combinação com quimioterapia como primeira opção de tratamento continua a ser investigada.

Uma descoberta que poderá beneficiar outros tipos de cancro

O potencial deste medicamento poderá não se limitar ao pâncreas. As mutações nos genes RAS também estão associadas a determinados cancros do pulmão, do intestino e do aparelho ginecológico.

Entretanto, decorre um novo ensaio clínico internacional de fase III, denominado RASolute 303, que deverá determinar se a combinação deste medicamento com quimioterapia é efetivamente superior aos tratamentos convencionais.

Importa também referir que foram registados efeitos secundários, incluindo erupções cutâneas, diarreia, fadiga e alterações nas células sanguíneas.

Ainda é demasiado cedo para falar numa cura. No entanto, a possibilidade de atacar diretamente um dos principais mecanismos moleculares responsáveis pelo crescimento destes tumores representa uma mudança significativa na luta contra um dos cancros mais difíceis de tratar.