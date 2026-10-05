Terapia experimental faz regredir cancro em menino de três anos

Um menino de três anos com cancro do fígado resistente à quimioterapia ficou sem sinais detetáveis da doença após duas infusões de uma imunoterapia experimental. Um ano depois, a remissão mantinha-se, um resultado que abre novas perspetivas para o combate aos tumores sólidos.

Duas infusões após vários tratamentos sem sucesso

A criança tinha um hepatoblastoma, o tipo de cancro do fígado mais comum em idade pediátrica, com metástases nos pulmões. Antes de receber a terapia experimental, passou por três linhas de quimioterapia e por cirurgias para remover o tumor do fígado e duas metástases pulmonares.

Apesar destas intervenções, surgiu uma nova metástase no pulmão e a doença deixou de responder à quimioterapia. Foi então que o menino entrou no CARE, um ensaio clínico de fase 1, que testa uma nova abordagem de imunoterapia.

Após a primeira infusão, os médicos observaram uma resposta parcial. A segunda, administrada oito semanas depois, foi seguida pelo desaparecimento dos sinais de doença metastática nos exames de imagem. As infusões decorreram em ambulatório, sem registo de síndrome de libertação de citocinas ou de toxicidades que limitassem a dose.

Como funciona esta “reprogramação” das células?

A terapia CAR-T utiliza células T do próprio doente, modificadas geneticamente para reconhecer e atacar células cancerígenas. Neste caso, foram preparadas para identificar a glipicano-3, ou GPC3, uma proteína presente nas células tumorais.

Os investigadores acrescentaram também genes para produzir duas proteínas do sistema imunitário, as interleucinas 15 e 21. O objetivo é ajudar as células modificadas a persistir e a resistir ao ambiente hostil dos tumores sólidos. Segundo o Seattle Children’s, esta estratégia tinha apresentado resultados positivos em modelos pré-clínicos.

O avanço merece atenção porque os maiores sucessos das terapias CAR-T têm ocorrido em cancros do sangue. Conseguir respostas duradouras em tumores sólidos continua a ser um desafio.

Um resultado promissor, ainda sem garantia de cura

Um ano após o tratamento, a criança permanecia em remissão completa, sem precisar de terapias adicionais. Contudo, este resultado num único doente não permite confirmar uma cura definitiva nem estabelecer a eficácia e a segurança do tratamento para outras crianças.

A investigação prossegue para perceber se esta resposta pode repetir-se noutros doentes com tumores que expressem GPC3. É um passo encorajador para uma tecnologia que procura transformar as próprias defesas do organismo numa arma mais eficaz contra o cancro.