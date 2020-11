Bola de fogo cruza o céu no sul de Portugal a 227 mil km/h

Este eventos são normais e acontecem frequentemente. Contudo, atualmente há mais câmaras viradas para todo o lado. Como tal, nesta madrugada foi filmada uma bola de fogo a cruzar o céu no sul de Portugal. Esta luz é um meteorito incandescente a atravessar a atmosfera terrestre. Este asteroide foi detetado pelos sensores do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia.

O evento, pelas suas características pode ser apreciado a olho nu, tendo em conta a luz brilhante na madrugada escura.

Segundo a agência de informação espanhola EFE, este corpo celeste percorreu o sudoeste da Península Ibérica. Foi acompanhado por um projeto científico espanhol que detetou a travessia a uma velocidade de cerca de 227 mil quilómetros por hora.

Pelas 03h49 desta segunda-feira, os sensores do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), dos observatórios astronómicos de Calar Alto (Almeria), Sevilha e La Hita (Toledo), seguiram o rasto e trajetória do meteorito que seguiu uma trajetória para oeste, extinguindo-se a uma altitude de cerca de 60 quilómetros acima do sul de Portugal.

Foram várias as publicações que deram conta da passagem deste meteorito.

ESPECTACULAR BOLA DE FUEGO SOBRE EL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Ha sido esta pasada noche (16 de noviembre) a las 3:49… Publicado por Meteoroides.net em Segunda-feira, 16 de novembro de 2020

Conforme foi referido, a bola de fogo é resultou da colisão entre a rocha a alta velocidade e a atmosfera da Terra. A fricção fez com que a rocha se tornasse incandescente, gerando assim um clarão possível de seguir a olho nu a uma altitude de cerca de 132 quilómetros a oeste da Andaluzia.