Astrónomos descobrem exoplaneta sub-terrestre a apenas 6 anos-luz de distância

Descoberto um novo exoplaneta que orbita a Estrela de Barnard, o sistema de estrela única mais próximo do Sol.

Com milhares de exoplanetas já registados e outros milhares à espera de confirmação, não é de admirar quando os astrónomos anunciam a descoberta de um novo mundo.

Estes planetas estão normalmente insondavelmente distantes, mas o mais recente encontra-se no nosso próprio quintal.

Um novo estudo europeu identificou um mundo em órbita da Estrela de Barnard, o segundo sistema solar mais próximo do nosso. Não só este planeta está muito próximo, como é um dos mais pequenos que alguma vez detetámos.

Uma estrela no nosso jardim cósmico

A Estrela de Barnard fica a cerca de seis anos-luz de distância, um pouco mais longe do que Alpha Centauri, mas numa direção diferente.

Sabemos que o sistema estelar triplo de Centauro tem alguns exoplanetas classificados como superterras, mas a nova deteção é particularmente impressionante.

O mundo, conhecido como Barnard b, é um dos poucos exoplanetas mais pequenos do que a Terra, algures entre 0,17 e 0,32 massas terrestres.

A maior parte dos exoplanetas conhecidos até agora são grandes, porque são mais fáceis de detetar com a tecnologia que temos à nossa disposição.

Foram necessários cinco anos de observações com o Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul para confirmar a presença de um planeta em torno da Estrela de Barnard.

A equipa, liderada por Jonay González Hernández do Instituto de Astrofísica das Canárias em Espanha, descobriu que Barnard b orbita a apenas 2.896.812 quilómetros da estrela, o que é uma pequena fração da órbita de Mercúrio em torno do Sol.

Havia outro obstáculo à descoberta de Barnard b - o planeta não transita pela estrela. A maior parte dos exoplanetas do catálogo foram identificados porque passam em frente da sua estrela hospedeira, na nossa perspetiva aqui na Terra.

Só o telescópio espacial Kepler confirmou mais de 2.700 exoplanetas usando o método de trânsito. Um número menor foi identificado com outras técnicas, como a abordagem da velocidade radial usada neste caso.

Usando o espetrógrafo ESPRESSO do VLT, a equipa detetou uma ligeira oscilação na Estrela de Barnard que revelou a sua companheira planetária.

A estrela é uma anã vermelha, muito mais pequena e mais fria do que o Sol. No entanto, o planeta ainda orbita demasiado perto para ser compatível com a vida tal como a conhecemos.

Barnard b é um dos exoplanetas de menor massa conhecidos e um dos poucos conhecidos com uma massa inferior à da Terra. Mas o planeta está demasiado perto da estrela que o acolhe, mais perto do que a zona habitável. Mesmo que a estrela seja cerca de 2500 graus mais fria do que o nosso Sol, é demasiado quente para manter água líquida à superfície.

Explicou González Hernández.

Para além de ser pequena e fria, a Estrela de Barnard também tem poucos metais. Isso é normalmente uma desvantagem para a formação de planetas, mas a equipa diz que este sistema solar pode contrariar a tendência.

A equipa encontrou indícios da existência de mais três exoplanetas em órbita da Estrela de Barnard. Serão necessárias observações adicionais para confirmar que estes mundos orbitam mais longe da estrela, tornando os seus efeitos na velocidade radial mais difíceis de confirmar.

Talvez tenhamos de esperar pela entrada em funcionamento do Extremely Large Telescope do ESO.

Este telescópio terá um espetrógrafo mais avançado, conhecido como ANDES, que será mais capaz de detetar exoplanetas em órbita de estrelas como a Estrela de Barnard.