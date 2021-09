Astronautas sentem o cheiro de fumo. Algo está queimar no módulo da Rússia na ISS

Suou há poucas horas um alarme de fumo no segmento russo da Estação Espacial Internacional (ISS) e os astronautas sentiram o cheiro de "queimado" a bordo, disseram à agência espacial russa e à NASA.

O incidente, que a agência espacial russa Roscosmos disse ter acontecido pelas 02:55 (hora de Portugal continental) antes de uma caminhada espacial programada, é o mais recente numa série de problemas que estão a gerar grandes preocupações de segurança sobre as condições no segmento russo.

Módulo da Rússia na ISS tem hardware velho

O módulo russo da Estação Espacial Internacional tem tido vários problemas e o seu estado poderá estar a deixar os responsáveis pela ISS bastante preocupados. Em causa poderá estar a segurança de todo o observatório, que custou mais de 150 mil milhões de dólares e está a gravitar a 400 quilómetros da Terra.

Nesta madrugada um alarme fez despertar a atenção dos astronautas residentes na estação espacial que sentiram o forte odor de queimado.

Um detetor de fumo foi acionado no módulo de serviço Zvezda do segmento russo da Estação Espacial Internacional durante o carregamento automático da bateria, e um alarme disparou.

Disse a Agência Espacial da Rússia, a Roscosmos, em comunicado.

O astronauta francês Thomas Pesquet disse que "o cheiro de plástico queimado ou equipamento eletrónico" chegou ao segmento americano da estação, informou a agência de notícias estatal russa, RIA Novosti, citando uma transmissão da NASA.

A tripulação russa ligou um filtro e depois de o ar estar limpo, os astronautas voltaram a dormir, disse Roscosmos.

Viagem espacial programada irá acontecer

A agência espacial disse que tem uma caminhada espacial planeada e que esta será realizada conforme programado. Os russos Oleg Novitsky e Pyotr Dubrov devem deixar a estação para continuar a trabalhar no módulo de ciências Nauka, que atracou em julho.

Todos os sistemas estão a operar normalmente.

Disse mais tarde a Roscosmos.

O segmento russo da ISS experimentou vários problemas recentemente e um oficial do espaço alertou no mês passado que um software desatualizado poderia levar a "falhas irreparáveis". O módulo de serviço Zvezda, parte do segmento russo, já teve várias fugas de ar, inclusive no início deste ano e em 2019.

É já um tema recorrente que o módulo russo tem o hardware envelhecido e que a Rússia já informou que planeia deixar a ISS após 2025 e lançar a sua própria estação orbital.

Em julho, toda a ISS saiu de órbita depois de os propulsores do módulo Nauka reacenderem várias horas após o acoplamento.

