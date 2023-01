Asteroides: Será que as ondas de rádio poderão ajudar na estratégia de defesa?

O ano que agora terminou, 2022, foi incrível do ponto de vista astronómico. Destacamos dos muitos eventos, o momento em que uma nave feita pelos humanos colide com um asteroide e desvia a sua rota. Partindo do princípio de que é possível um dia salvar o planeta com este método, outras tecnologias reforçam a nossa capacidade para desviar para longe um asteroide que possa causar destruição da Terra. É nesse sentido que o Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência trabalha.

No início desta semana, o conjunto de antenas do HAARP no Alasca transmitiu uma série de sinais de rádio de longo comprimento de onda a um asteroide que estava a passar apenas a duas distâncias lunares da Terra.

Penetrar no interior de um asteroide com ondas rádio

O objetivo era que os sinais penetrassem o asteroide, dando aos cientistas uma ideia da sua composição interna, e armando-os com outra peça de informação que poderá ser crítica na defesa do planeta, contra uma possível colisão no futuro.

A maioria dos programas de observação de asteroides aqui na Terra utilizam estudos visuais de asteroides - tais como os fornecidos por observatórios em todo o mundo ao Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) da NASA - ou frequências de rádio de ondas curtas, incluindo as fornecidas pela Rede do Espaço Profundo da NASA para mapear o tamanho, posições e caminhos dos asteroides.

Embora estes programas forneçam dados extremamente valiosos sobre qualquer perigo potencial de impacto destas rochas, são limitados na medida em que apenas "veem" a superfície do asteroide.

O HAARP, que é operado pela Universidade de Fairbanks do Alasca, tem sido tradicionalmente utilizado para realizar análises da nossa ionosfera (e tem mesmo sido implicado em algumas teorias conspiratórias). Tem também a capacidade de enviar sinais de rádio de longo comprimento de onda.

Tais sinais são capazes de penetrar objetos, permitindo aos observadores ter uma ideia da sua estrutura interna. Neste caso, aprender sobre a arquitetura interna de um asteroide poderia fornecer aos cientistas uma forma de um dia explodir ou desviar uma rocha espacial que se aproxima demais da Terra.

2010 XC15 vai muito perto da Terra

O alvo da observação foi o 2010 XC15, que mede cerca de 152 m de largura, tornando-o pequeno por padrões de asteroides. Está atualmente a passar pela Terra a duas distâncias lunares, ou duas vezes a distância da Terra até à Lua.

A experiência HAARP junta-se a outros esforços de investigação de asteroides, tais como a missão DART da NASA, que bateu com uma nave espacial num asteroide em setembro, e a missão OSIRIS-REx, que agarrou uma garra de solo do asteroide Bennu em 2020.

Embora ninguém espere que uma destas rochas colida contra a Terra em breve, os astrónomos têm os olhos num asteroide conhecido como Apófis, que passará pela Terra a uma distância de cerca de 32.187 km no dia 13 de abril de 2029. Para o contexto, isso é mais próximo do que muitos dos satélites que atualmente orbitam o planeta. Ainda assim, apesar de Apófis já ter sido considerado um risco, os investigadores que utilizam observações atualizadas sentem agora que não será uma ameaça durante pelo menos um século, o que dá aos cientistas muito tempo para descobrirem como lidar com ele.

Os dados das observações HAARP serão analisados durante as próximas semanas, com os investigadores a esperarem publicar os seus resultados nos meses seguintes.