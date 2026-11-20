O asteroide 1998 KY26 tem cerca de 11 metros de diâmetro, dá uma volta sobre si próprio em pouco mais de cinco minutos e apresenta pequenos desvios na órbita que a gravidade, por si só, não explica.

Uma das hipóteses era a de que o objeto libertava gás, como um cometa. Agora, um estudo publicado na revista Icarus põe em causa essa explicação.

Um “cometa escuro” com pouco espaço para gelo

Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo pode passar diretamente do estado sólido ao gasoso. Ao escapar, o gás dá um pequeno impulso ao objeto e altera-lhe a trajetória. Foi esse comportamento que levou os astrónomos a considerar o 1998 KY26 um candidato a cometa escuro, a designação dada a objetos que apresentam acelerações semelhantes às dos cometas sem exibirem uma cauda visível.

Para perceber se o mecanismo era plausível, os investigadores simularam a evolução da temperatura à superfície e no interior do objeto. Nos 13 cenários analisados, as condições térmicas dificultavam a sobrevivência de gelo de água.

Os resultados tornam improvável que a libertação de vapor de água explique a aceleração observada atualmente.

Animação artística do 1998 KY26. Este misterioso objeto espacial, muito provavelmente um asteróide, acelera na sua órbita em torno do Sol de formas que a gravidade, por si só, não consegue explicar.

Como é que a luz consegue alterar uma órbita?

Em 2025, observações feitas com vários telescópios, entre eles o Very Large Telescope, no Chile, reduziram a estimativa do diâmetro do asteroide de 30 para cerca de 11 metros.

Os dados também revelaram uma rotação mais rápida do que se pensava. Com estas medições, uma equipa liderada por Davide Farnocchia, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, conseguiu ajustar a órbita observada recorrendo a dois efeitos da radiação solar.

O primeiro é a pressão da radiação solar. Os fotões transportam quantidade de movimento e, ao incidirem sobre a superfície, exercem uma força minúscula. O segundo é o efeito Yarkovsky.

Depois de absorver luz solar, o asteroide devolve essa energia ao espaço sob a forma de radiação infravermelha. Como a emissão de calor é desigual, gera um pequeno impulso.

Juntos, os dois efeitos reproduzem os desvios medidos na órbita sem ser preciso incluir jatos de gás no modelo.

Hayabusa2 já tem outro destino

A sonda japonesa Hayabusa2 deveria encontrar-se com o 1998 KY26 em 2031. Contudo, a agência espacial japonesa anunciou a 17 de novembro que a degradação dos motores iónicos comprometeu as manobras necessárias para lá chegar.

O novo plano prevê uma passagem próxima de outro pequeno asteroide de rotação rápida, o 2015 BM510, em abril de 2028.