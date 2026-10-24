Anda a dormir mal? Problema está a afetar toda a Europa…

Calor, tecnologia e trabalho a qualquer hora estão a comprometer o sono dos europeus, e os especialistas defendem que a resposta deve passar por políticas públicas e não apenas por hábitos individuais.

Dormir é essencial para a saúde, na medida em que, durante o sono, o corpo repara tecidos, o cérebro elimina resíduos e as memórias são consolidadas. Apesar disso, um artigo publicado no Journal of Sleep Research alerta que, na Europa, um conjunto de pressões ambientais, tecnológicas e sociais está a tornar cada vez mais difícil ter um sono suficiente e reparador.

Neste cenário, os autores defendem que o problema não pode ser deixado apenas à responsabilidade de cada pessoa, apelando aos governos europeus para que atuem sobre as condições sociais e económicas que determinam se as pessoas conseguem ter um sono suficiente e reparador.

Uma “tempestade perfeita” para o sono

Segundo Fran Pilkington-Cheney, docente de Psicologia e Sono na Nottingham Trent University e uma das autoras principais do artigo, a situação é uma “tempestade perfeita”. Na sua perspetiva, as pessoas sabem que dormir bem é importante, mas poucas reconhecem de que modo fatores como as alterações climáticas, a tecnologia, o trabalho por turnos, os ambientes urbanos e a desinformação se combinam para afetar o sono.

Por esse motivo, os autores propõem abandonar as abordagens centradas no indivíduo e adotar uma ação coordenada ao nível das políticas públicas, da saúde, da educação, da indústria e do planeamento ambiental. O artigo identifica cinco grandes desafios:

Alterações climáticas e os ambientes urbanos; Acesso desigual à medicina do sono; Rápida expansão das tecnologias digitais de saúde; Desinformação online; Cultura de conectividade permanente que reduz o tempo disponível para descanso.

Calor e desigualdades no acesso a boas condições de descanso

Entre os fatores, o grande destaque é o aumento das temperaturas. A Europa é o continente que mais depressa está a aquecer a nível mundial e as noites cada vez mais quentes podem interferir com a capacidade de o corpo arrefecer, atrasando o adormecer e provocando despertares mais frequentes. A poluição urbana, o ruído do tráfego e a luz artificial durante a noite agravam a situação, enquanto a ansiedade associada ao clima e os fenómenos meteorológicos extremos podem prejudicar ainda mais a saúde mental e o sono.

Além disso, é pouco provável que os efeitos se distribuam de forma igual. Afinal, as pessoas que vivem em casas mal isoladas, que não têm meios para pagar sistemas de arrefecimento ou que habitam em alojamentos sobrelotados enfrentam maiores dificuldades em manter condições adequadas para dormir. Os refugiados e as pessoas deslocadas podem também estar expostos a calor excessivo, ruído, luz artificial e falta de privacidade.

Tecnologia e desinformação: ajuda e risco em simultâneo

Os dispositivos wearable e as aplicações de monitorização do sono podem ajudar a identificar possíveis problemas e permitir que os médicos acompanhem os doentes à distância, especialmente em zonas rurais com acesso limitado a especialistas. No entanto, os dispositivos de consumo não são necessariamente precisos o suficiente para diagnosticar perturbações do sono e os seus resultados podem gerar ansiedade desnecessária.

O artigo destaca a chamada orthosomnia, termo que designa a preocupação excessiva em alcançar medições de sono supostamente perfeitas. Os investigadores alertam ainda que tendências nas redes sociais como o sleepmaxxing, que explorámos aqui, podem incentivar rotinas rígidas, soluções sem comprovação científica e uma autovigilância excessiva.

A par de tudo isto, influenciadores e ferramentas de Inteligência Artificial podem difundir aconselhamento de saúde enganador, dificultando a distinção entre evidência científica e promoção comercial.

O trabalho também pesa

Trabalhadores por turnos, profissionais de saúde, trabalhadores dos transportes e pessoas em situação laboral precária podem ter pouco controlo sobre os seus horários, ao passo que o teletrabalho e as mensagens fora do horário laboral podem esbater a fronteira entre a vida profissional e pessoal.

O artigo cita estimativas de que 21% dos trabalhadores europeus fazem trabalho por turnos, sendo que o trabalho noturno coloca desafios particulares ao ciclo natural de sono-vigília. Perante este cenário, os investigadores defendem o seguinte:

Maior proteção dos trabalhadores;

Horários mais previsíveis;

Melhores sistemas de gestão da fadiga;

Práticas nas empresas que salvaguardem o tempo de descanso.

Por fim, Fran Pilkington-Cheney avisa que, sem uma ação coordenada mais ampla, é provável que estas pressões se tornem mais significativas nos próximos anos.

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