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Alemanha lança o primeiro foguetão comercial para a órbita a partir da Europa continental

· Ciência 1 Comentário

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. AlexS says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:16

    Chegámos. O problema é que a maneira de pensar dos Europeus significa que chegamos sempre atrasados.

    A internet era só para a universidades e governos
    O espaço era só para a Ariane com Governos ou no limite grandes empresas utilizarem.
    Tudo muito caro, tudo reguladinho ao pormenor
    Já para os Americanos e Chineses o capitalismo tende a ser de todos e para todos, mas os Europeus é que se dizem democráticos…
    Drones??? depois os Israelitas começarem n fim dos anos 70, 30 anos depos começamos nós, mais ai que não os podemos armar! claro agora já o estão…
    Agora estão todos calados, os drones não são só armados mas são armas também, os paises da Europa de Leste e Escandinávia colocam minas anti pessoais mostrando a hipocrisia da Europa Ocidental(e (Escandinávia especialmente) para a qual há 10 anos atrás tal era um ignóbil crime de guerra.

    Estas maneiras de pensar Elitistas, Narcisas são o atrofio que assegura o nosso atraso permanente.

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