Alemanha lança o primeiro foguetão comercial para a órbita a partir da Europa continental
A startup alemã Isar Aerospace escreveu uma nova página na história espacial europeia. O foguetão Spectrum, lançado a partir do Ártico norueguês, chegou à órbita e marca o início de uma corrida que promete mudar o mapa do acesso ao espaço no Velho Continente.
Durante décadas, a Europa dependeu quase exclusivamente de infraestruturas fora do continente ou de bases geridas por consórcios para colocar satélites em órbita.
Entretanto, este domingo, a Isar Aerospace confirmou que o seu foguetão não tripulado Spectrum completou com sucesso o primeiro lançamento orbital comercial feito a partir da Europa continental.
O feito aconteceu no Andøya Spaceport, uma base situada no extremo norte da Noruega, dentro do Círculo Polar Ártico.
A bordo seguiam cinco pequenos satélites, além de uma experiência tecnológica testada durante o voo.
We’re in orbit! And just made European history: This is the first time a privately developed rocket reached orbit from continental Europe; and a testament to the dedication, expertise, and teamwork of everyone involved.
— Isar Aerospace (@isaraerospace) September 5, 2026
Uma segunda tentativa que compensou
Este não foi o primeiro voo da empresa. Há cerca de 18 meses, um lançamento anterior a partir do mesmo local terminou com a queda do foguetão no mar, seguida de uma explosão, pouco depois da descolagem.
De facto, segundo o diretor-executivo e cofundador da Isar Aerospace, Daniel Metzler, a capacidade de lançamento é, atualmente, "o maior obstáculo de toda a indústria" espacial.
Reações políticas e ambição de escala
O sucesso do lançamento não passou despercebido na política europeia. O chanceler alemão, Friedrich Merz, que visitou pessoalmente as instalações da Isar em março, classificou o momento como "o início de uma nova era".
Também o comissário europeu para a Defesa e o Espaço, Andrius Kubilius, reagiu nas redes sociais, sublinhando que o acesso independente da Europa ao espaço "acabou de dar um salto importante".
Congrats to @IsarAerospace for historic launch from Andøya Spaceport, Norway! Europe’s independent access to space just got a major boost! 🇪🇺
Thrilled to see EU tools help startups scale from lab to launchpad and a visible European commercial space company. #EUSpace #Cassini https://t.co/p5X3Ut0B0R
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 6, 2026
Entretanto, a Isar já tem cinco novos foguetões em produção e o objetivo a longo prazo é chegar a cerca de 40 lançamentos por ano. Para isso, está também a desenvolver um segundo local de lançamento, desta vez na Nova Escócia, no Canadá.
Chegámos. O problema é que a maneira de pensar dos Europeus significa que chegamos sempre atrasados.
A internet era só para a universidades e governos
O espaço era só para a Ariane com Governos ou no limite grandes empresas utilizarem.
Tudo muito caro, tudo reguladinho ao pormenor
Já para os Americanos e Chineses o capitalismo tende a ser de todos e para todos, mas os Europeus é que se dizem democráticos…
Drones??? depois os Israelitas começarem n fim dos anos 70, 30 anos depos começamos nós, mais ai que não os podemos armar! claro agora já o estão…
Agora estão todos calados, os drones não são só armados mas são armas também, os paises da Europa de Leste e Escandinávia colocam minas anti pessoais mostrando a hipocrisia da Europa Ocidental(e (Escandinávia especialmente) para a qual há 10 anos atrás tal era um ignóbil crime de guerra.
Estas maneiras de pensar Elitistas, Narcisas são o atrofio que assegura o nosso atraso permanente.