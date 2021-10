Agência Espacial Portuguesa desafia estudantes para voarem em gravidade zero

Com todas as viagens espaciais que têm acontecido, é provável que a vontade de fazer um voo até ao espaço e experienciar todas as sensações relatadas tenha aparecido, ou ganhado força. Nesse sentido, a Agência Espacial Portuguesa tem um novo desafio dirigido aos estudantes que queiram voar em gravidade zero.

As candidaturas terminam no dia 28 de outubro.

Conforme adiantou o jornal Público, a Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space (AEP) abriu candidaturas para desafiar aqueles que queiram voar em gravidade zero. Para isso, são elegíveis propostas de estudantes universitários protagonizadas por equipas franco-portuguesas. Ou seja, os candidatos têm de frequentar o ensino superior e as equipas devem ser constituídas com estudantes oriundos de França.

Segundo consta no seu site oficial, a AEP, em conjunto com o Centre National d’Études Spatiales (CNES), está a “promover a interação entre estudantes do ensino superior dos dois países através da participação no concurso que irá permitir que realizem experiências em microgravidade”. A iniciativa, que tem como foco a população mais jovem, visa “reforçar a parceria estratégica entre os dois países” e terá uma “programação multidisciplinar em diversas áreas, como a cultura, a educação, economia, o turismo ou a investigação científica”.

As candidaturas decorrem até ao dia 28 de outubro e os três projetos selecionados serão conhecidos a 29 de novembro. Os voos realizar-se-ão entre setembro e outubro de 2022, e os estudantes voarão a bordo do Airbus A310-OG, operado pela Societé Novespace.

Segundo o site oficial da AEP, o Airbus A310-OG permite a “realização de manobras específicas, chamadas de parábolas”, que permitem que os passageiros experienciem “até 22 segundos de gravidade reduzida ou microgravidade”.

Mais do que isso, refere que “um dos pontos altos deste intercâmbio” é a oportunidade de os estudantes de ensino superior desenvolverem experiências “em diversas áreas”, em ambiente de microgravidade.