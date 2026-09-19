Adeus às injeções de insulina? Este implante vivo funciona como um pequeno pâncreas

Imagine ter diabetes e deixar de precisar de administrar insulina várias vezes por dia. Em vez de injeções ou de uma bomba, um pequeno implante com células vivas poderia detetar alterações da glicose e produzir a insulina necessária.

Ainda não é um tratamento disponível, mas a tecnologia já foi testada com resultados promissores em animais.

Uma equipa internacional, que envolve investigadores do Technion, MIT, Harvard, Johns Hopkins e Universidade de Massachusetts, apresentou esta abordagem na revista científica Science Translational Medicine, em janeiro de 2026.

Uma pequena fábrica de insulina dentro do corpo

A ideia tenta reproduzir aquilo que acontece naturalmente num pâncreas saudável. As células beta dos ilhéus pancreáticos detetam a concentração de glicose no sangue e respondem produzindo insulina. Na diabetes tipo 1, o sistema imunitário destrói estas células.

A solução passa por implantar novas células produtoras de insulina. Estas células poderiam funcionar simultaneamente como sensor e como produtor do medicamento: a glicose aumenta, as células detetam essa alteração e respondem com insulina.

O grande desafio é mantê-las vivas dentro do organismo.

O nosso próprio sistema imunitário é o problema

O organismo tende a reconhecer células e determinados materiais implantados como elementos estranhos. Macrófagos e outras células imunitárias acumulam-se junto ao implante, provocando inflamação e podendo formar tecido fibroso à sua volta.

Isso dificulta a chegada de oxigénio, nutrientes e glicose às células e também a libertação da insulina produzida. É um dos grandes obstáculos que têm limitado as terapias celulares para a diabetes.

A solução chama-se "escudo cristalino"

A principal inovação deste estudo é aquilo a que os investigadores chamam "crystalline shield", ou escudo cristalino.

São cristais de um medicamento que inibe o recetor CSF1R, associado à atividade de monócitos e macrófagos envolvidos na resposta ao implante.

Os cristais são colocados juntamente com as células encapsuladas e dissolvem-se lentamente. Assim, o medicamento atua sobretudo junto ao implante, reduzindo localmente a reação imunitária e a formação de tecido fibroso.

A vantagem é importante: em vez de suprimir o sistema imunitário de todo o organismo, tenta-se proteger apenas a pequena região onde estão as células implantadas.

Resultados chegaram aos primatas

Nos testes pré-clínicos, esta estratégia permitiu manter enxertos celulares vivos e funcionais durante períodos que chegaram aproximadamente a um ano, dependendo da experiência.

Em ratinhos, células produtoras de insulina encapsuladas conseguiram contribuir para um controlo prolongado da glicose.

A tecnologia também foi estudada em primatas não humanos, onde enxertos alogénicos protegidos permaneceram viáveis e funcionais.

Há, contudo, uma limitação importante: a mesma proteção não funcionou de igual forma em xenotransplantes, isto é, quando as células provinham de outra espécie.

Não é o mesmo "pâncreas artificial" que existe atualmente

Atualmente já existem sistemas conhecidos como pâncreas artificial. Combinam um sensor contínuo de glicose, uma bomba de insulina e algoritmos que ajustam automaticamente a administração. Esta tecnologia segue outro caminho.

Não é uma máquina que mede a glicose e injeta insulina. São células vivas que desempenham as duas funções.

A glicose chega às células, estas respondem biologicamente e libertam insulina. É uma tentativa de reconstruir uma pequena parte da função natural do pâncreas.

Porque não fazer simplesmente um transplante?

Os transplantes de ilhéus pancreáticos já demonstraram que células de dadores podem ajudar alguns doentes a controlar a diabetes. O problema é novamente a rejeição.

Os doentes podem necessitar de medicamentos imunossupressores durante longos períodos, com os respetivos riscos e efeitos adversos.

A encapsulação procura evitar isso: protege as células enquanto permite a passagem de moléculas como glicose, oxigénio, nutrientes e insulina. O "escudo cristalino" acrescenta uma proteção adicional contra a reação inflamatória criada à volta do implante.

Poderia acabar com as injeções de insulina?

Esse é o objetivo, mas ainda não está demonstrado em humanos. A investigação encontra-se numa fase pré-clínica. Será necessário perceber quanto tempo sobrevivem as células, quanto dura a proteção imunitária, qual a quantidade necessária e se o implante pode ser substituído ou removido com segurança.

Sobretudo, serão necessários ensaios clínicos para demonstrar que a tecnologia é segura e eficaz em pessoas. Portanto, ainda é demasiado cedo para falar no fim das injeções de insulina.

O conceito poderá ter aplicações muito além da insulina. Os investigadores encaram estas células implantadas como pequenas "fábricas de medicamentos" que poderiam ser programadas para produzir diferentes proteínas terapêuticas.

Isso abre possibilidades para doenças metabólicas, genéticas e outras patologias crónicas.