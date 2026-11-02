A vida na Terra veio à boleia dos cometas? Novo estudo lança dúvidas sobre uma ideia antiga

Durante décadas, os cometas foram vistos como possíveis transportadores dos ingredientes que deram origem à vida na Terra. A imagem é fascinante: enormes blocos de gelo a viajar pelo espaço, carregados de moléculas capazes de alimentar a química da vida. Mas há um problema: entregar essa carga intacta pode ser muito mais difícil do que parece.

Uma investigação liderada pela Universidade de Cambridge sugere que este cenário dependeria de uma combinação muito rara de condições. Afinal, transportar os ingredientes certos não chega.

Também é preciso sobreviver à viagem e à chegada. Segundo a universidade, os resultados desafiam a hipótese de um fornecimento regular destas moléculas por cometas.

O problema está na aterragem

Os cometas contêm moléculas orgânicas com interesse para a química prebiótica, ou seja, as reações anteriores ao aparecimento da vida. Contudo, a velocidade e o ângulo de entrada na atmosfera podem transformar a entrega numa operação destrutiva.

A modelação indica que as moléculas mais frágeis dificilmente sobreviveriam ao impacto com a superfície. Assim, a presença de compostos interessantes num cometa não significa que estes tenham ficado disponíveis para participar nas reações que antecederam a vida.

É essa diferença entre transportar e entregar que está no centro da investigação divulgada por Cambridge.

Cem mil simulações e um resultado revelador

O estudo, publicado a 28 de outubro na Scientific Reports, analisou o cianeto de hidrogénio, ou HCN, uma molécula relevante para várias vias de química prebiótica.

Os investigadores combinaram modelos da evolução dos cometas, da passagem pela atmosfera e da destruição do HCN nos impactos. Em 100 mil simulações, 54% não registaram qualquer impacto capaz de fornecer HCN numa concentração considerada relevante, tendo em conta a disponibilidade de terra emersa.

Existe ainda uma dificuldade adicional: cair no oceano. Nesse caso, o material sobrevivente seria diluído, comprometendo a concentração necessária às reações. E os impactos tornaram-se menos frequentes ao longo do tempo. Mesmo com pressupostos favoráveis, o conjunto destes obstáculos tornou as entregas bem-sucedidas raras.

O artigo científico apresenta os modelos e os resultados.

Marte seria um destino mais favorável

A comparação com Marte acrescenta uma reviravolta à história. A sua menor gravidade e atmosfera menos densa favorecem a sobrevivência da carga dos cometas.

Isso não demonstra que a vida tenha surgido no planeta vermelho. Mostra apenas que, neste mecanismo específico de fornecimento de moléculas, Marte poderia ter condições mais favoráveis do que a Terra.

Outras condições ambientais continuam a ser decisivas. Esta distinção é discutida no estudo.

Então, de onde vieram os ingredientes da vida?

Os cometas continuam a ser uma possibilidade, mas deixam de parecer uma explicação simples ou garantida. Um acontecimento excecional permanece possível.

Entre as alternativas estão os asteroides, que também transportam compostos orgânicos, e a formação das moléculas na própria Terra.

O mistério mantém-se. Mas este trabalho deixa uma ideia particularmente curiosa: na origem da vida, tão importante como ter os ingredientes certos poderá ter sido conseguir entregá-los no lugar certo, na concentração certa e no momento certo.