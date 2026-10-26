A Lua está a encolher: mais de 10 mil falhas revelam mudanças no nosso satélite

Quando olhamos para a Lua, é fácil imaginar um mundo parado no tempo. Mas, por baixo da superfície marcada por crateras, o seu interior continua a arrefecer. E esse processo tem uma consequência: a Lua está a encolher, deixando sinais espalhados pela sua crosta.

Um novo estudo apresenta a estimativa mais detalhada até à data desta contração. Segundo os investigadores, o raio da Lua terá diminuído cerca de 45 metros nos últimos 400 a 800 milhões de anos.

Mais de 10 mil falhas mostram uma Lua em transformação

Publicado a 14 de outubro na revista The Planetary Science Journal, o estudo identifica mais de 10 mil falhas geologicamente recentes na superfície lunar.

A investigação foi liderada por Thomas R. Watters, do Centro de Estudos Terrestres e Planetários do Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian, com a participação de Maria Banks, Cole Nypaver e Mark Robinson.

A equipa utilizou imagens captadas pela câmara LROC, a bordo da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA. Estas observações permitiram mapear milhares de estruturas associadas à compressão da crosta, incluindo escarpas lobuladas e pequenas cristas.

Estas formas de relevo surgem tanto nas terras altas como nos chamados mares lunares, as vastas planícies escuras que conseguimos distinguir a partir da Terra.

Mapa global da Lua com o lado visível como centro. As linhas vermelhas indicam a localização de mais de 8900 escarpas lobuladas, e as linhas azuis indicam a localização de mais de 2000 pequenas cristas dos mares. Tanto as escarpas lobuladas como as pequenas cristas dos mares formam-se por falhas compressivas, impulsionadas pela contração global resultante do arrefecimento do interior lunar e pelas forças de maré. Crédito: NASA/ASU/Intuitive Machines/Smithsonian

Quanto está a Lua a encolher?

A redução estimada de 45 metros no raio lunar pode parecer significativa. No entanto, aconteceu ao longo de centenas de milhões de anos.

Se o ritmo de contração se tiver mantido constante, corresponde a uma diminuição de aproximadamente 6 a 11 centímetros por milhão de anos. À escala de um ano, estamos a falar de cerca de 0,1 micrómetros, ou 0,0001 milímetros.

É, portanto, um processo extremamente lento. Ainda assim, os seus efeitos acumulam-se: à medida que o interior arrefece e se contrai, a crosta fica sujeita a compressão, favorecendo a formação e o crescimento de falhas.

Os sismos lunares podem ocorrer em qualquer região

Na Terra, cerca de 90% da atividade tectónica e sísmica concentra-se nas fronteiras entre placas. Na Lua, o cenário é diferente.

O nosso satélite tem uma única placa litosférica, que funciona como uma concha contínua. Por isso, as falhas associadas à contração estão amplamente distribuídas pela superfície, em vez de se concentrarem nas fronteiras de um mosaico de placas.

Isto significa que os sismos lunares podem ocorrer em qualquer região, devido ao deslizamento em falhas existentes ou à formação de novas falhas. Não significa, contudo, que todas as zonas apresentem a mesma atividade.

Escarpas na cratera Mouchez L, perto do polo norte da Lua, formadas pela contração da crosta lunar e fotografadas pela câmara ShadowCam. Crédito: NASA/KARI/ASU/Intuitive Machines/Smithsonian

A espessura da crosta pode ajudar a explicar as diferenças

O estudo encontrou regiões com mais falhas do que outras. As zonas onde a crosta lunar é mais espessa parecem apresentar menos destas estruturas, o que sugere que poderão ser mais estáveis.

Os investigadores propõem também uma explicação para a contração generalizada ter deixado estes sinais numa fase relativamente recente da história lunar.

Uma crosta inicialmente espessa, muito fraturada e porosa poderá ter funcionado como isolamento, dificultando a perda de calor do interior e atrasando o arrefecimento e a contração.

Para a equipa, este processo deverá continuar. Enquanto o interior da Lua perder calor, as falhas existentes poderão crescer e novas estruturas poderão formar-se. A Lua parece tranquila no céu, mas continua a mudar, mesmo que a um ritmo quase impossível de imaginar.