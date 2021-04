A incrível fotografia do Sol que tem 230 megapixels e é composta por 100 mil imagens

A tecnologia vai permitir-nos um dia “pousar” no Sol. Se já sente calor com essa ideia, tranquilize-se, que tal ainda demorará o seu tempo. No entanto, com imagens impressionantes já conseguimos ver a nossa estrela com uma qualidade nunca antes imaginada. A imagem de hoje, uma incrível fotografia do Sol com 230 megapixels, foi conseguida com a junção de mais de 100.000 imagens diferentes.

Por trás desta imagem “viciante” está Andrew McCarthy, um fotógrafo que se delicia a fazer fotografias incríveis do espaço.

Sol ao píxel…

Se no passado os assuntos referentes ao espaço já foram um emocionante tema de conversa, hoje estamos a dar uma dimensão nunca imaginada. Isto é, fala-se de eventos que ocorrem na Terra ou em Marte com a mesma facilidade. Já para não falar que a Lua tem hoje uma importância renovada, porque a conhecemos muito melhor.

A iluminar estes planetas e o nosso satélite natural está a nossa estrela, o Sol. Andrew McCarthy conseguiu mostrar este astro com uma definição fantástica, mesmo estando a cerca de 149 milhões de quilómetros.

Este fotógrafo desenvolve os seus próprios métodos para poder fotografar com grande detalhe as estrelas que estão ao nosso redor. O último a entrar no seu catálogo foi o Sol, com essa incrível composição de mais de 100.000 imagens.

Uma imagem incrível do Sol

Conforme foi dado a conhecer, o fotógrafo publicou recentemente o seu último trabalho. Em causa está uma fotografia do Sol que permite observar os mais pequenos detalhes ao fornecer um zoom nos 230 megapixels que modelam a imagem.

Embora a imagem enviada ao Reddit já tenha compactação e redução de tamanho, ainda assim podemos ver todos os aspetos em grande detalhe. A foto em tamanho real está disponível no seu Patreon.

A imagem tem alguns truques para torná-la possível, como diminuir o brilho já que com o brilho real do Sol seria impossível visualizar seja o que fosse, nem mesmo as outras estrelas de fundo.

Segundo Andrew, para esta imagem foi necessário construir um telescópio solar especial para ser possível tirar as fotos e melhorar a clareza obtida ao focar a estrela.

Conforme podemos ver no post do Reddit, o fotógrafo usou um mosaico de muitas imagens. Cada painel do mosaico é composto por milhares de fotos para obter maior clareza e resolução.

Cada vez há mais imagens fabulosas da nossa estrela

Já falamos em imagens captadas com novas tecnologias que nos mostram o nosso astro como nunca o vimos. Com a utilização do telescópio solar Daniel K. Inouye, obtivemos a imagem de maior resolução já conseguida, o que nos permite ver até a textura da superfície da estrela.

A imagem mais próxima obtida corresponde à missão European Solar Orbiter. E se as 100.000 fotos de Andrew McCarthy parecem muito, a NASA tem um vídeo do Sol em time-lapse composto por 425 milhões de imagens.

Portanto, como referimos em cima, estamos cada vez mais perto do Sol… quem sabe um dia ainda lá “pousamos”.