378 dias sem janelas: NASA termina mais uma experiência para preparar viagens a Marte

A NASA concluiu recentemente a segunda missão CHAPEA, onde quatro voluntários passaram 378 dias num habitat simulado de Marte, construído por impressão 3D e sem janelas. O objetivo é preparar a futura exploração humana do planeta vermelho.

Um ano de isolamento “em Marte”

As missões Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) decorrem em Houston, Texas, num módulo de aproximadamente 158 metros quadrados, impresso em 3D.

A primeira tripulação entrou a 25 de junho de 2023 e saiu a 6 de julho de 2024;

A segunda iniciou a experiência a 19 de outubro de 2025 e terminou a 31 de outubro de 2026.

Em ambos os casos, a equipa era composta por um comandante, um engenheiro de voo, um oficial médico e um oficial científico.

Durante o confinamento, realizaram tarefas de manutenção, cultivo de alimentos e caminhadas espaciais simuladas, com um atraso de 22 minutos nas comunicações para replicar as condições reais de uma viagem a Marte. A ausência de janelas e de contacto em tempo real adicionou um nível de isolamento extremo.

A tripulação da missão CHAPEA 2026

A segunda fase contou com Matthew Montgomery, James Spicer, Ross Elder e Ellen Ellis. As funções foram idênticas às da missão anterior, mas com uma novidade: a simulação de um apagão total das comunicações durante duas semanas, o que testou a capacidade da equipa em resolver problemas sem apoio externo.

Antes das missões CHAPEA, o projeto Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS), da Universidade do Havai e financiado pela NASA, decorreu entre 2015 e 2016. Nesse caso, o habitat era menor, com cerca de 110 metros quadrados, e albergava seis pessoas, o que resultava em menos espaço por ocupante.

Embora também incluísse atividades extraveiculares e gestão de recursos, o CHAPEA deu maior ênfase à autonomia da tripulação.

Ainda assim, nenhum destes programas ultrapassou a duração do experimento russo Mars-500, onde seis voluntários estiveram enclausurados durante 520 dias.

Equipa da CHAPEA Mission 2

Situações extremas e desafios psicológicos

A equipa esteve submetida a stress constante, num espaço fechado e com pessoas inicialmente desconhecidas, o que pode ter implicações psicológicas profundas. Estudar estes efeitos é importantíssimo antes de enviar seres humanos para Marte.

Os resultados destas missões serão úteis não só para a exploração marciana, mas também para a preparação de bases lunares.

Até ao momento, a NASA não divulgou conclusões detalhadas nem da primeira nem da segunda missão CHAPEA, limitando-se a algumas declarações de cientistas envolvidos.

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