As infeções da corrente sanguínea causadas por Klebsiella pneumoniae resistente aos tratamentos aumentaram 72% entre 2019 e 2025, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (em inglês, ECDC).

O ECDC divulgou esta quarta-feira um conjunto de relatórios que mostram progressos desiguais no combate à resistência antimicrobiana na Europa, ou seja, à capacidade que bactérias e fungos desenvolvem para resistir aos medicamentos concebidos para os eliminar, com destaque para o agravamento das infeções por Klebsiella pneumoniae resistente.

Estima-se que este fenómeno cause cerca de 35 mil mortes por ano na União Europeia (UE), na Islândia e na Noruega, e Christian Giske, responsável por este trabalho no ECDC, descreveu-o como uma grande ameaça para a saúde pública na Europa. De facto, entre todos os dados recolhidos no último ano sobre superbactérias, foi o relativo à Klebsiella pneumoniae resistente aos tratamentos que Giske apontou como a maior preocupação.

Segundo o ECDC, as infeções da corrente sanguínea provocadas por esta bactéria subiram 72% entre 2019 e 2025, quando a meta definida para 2030 passava por uma redução de 5%. Trata-se de infeções com uma taxa de mortalidade que se situa, tipicamente, entre 40% e 70%, e as análises indicam que várias estirpes estão a tornar-se resistentes a quase todos os antibióticos, incluindo os mais recentes, o que pode conduzir a doença grave e à morte.

A Klebsiella é um tipo de bactéria normalmente encontrada nas fezes humanas que pode causar pneumonia, infeções da corrente sanguínea, infeções de feridas ou em locais cirúrgicos e meningite.

Porque é mais difícil de combater do que o MRSA

A Klebsiella pneumoniae transmite-se entre doentes, pelo que o ECDC defende um reforço das medidas de prevenção e controlo da infeção nos hospitais, nomeadamente da higiene das mãos, da utilização correta de equipamento de proteção individual, como as luvas, e da limpeza e desinfeção eficazes do ambiente.

Estas medidas já permitiram reduzir de forma expressiva o MRSA, isto é, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, cujas infeções da corrente sanguínea foram em 2025 19% inferiores às de 2019, superando a meta de redução de 15% fixada para 2030.

Contudo, no caso da Klebsiella, o cenário é diferente, uma vez que falhar mesmo uma superfície mínima pode permitir a propagação da bactéria. Segundo Christian Giske, trata-se de uma bactéria intestinal, com possíveis reservatórios mais robustos no organismo, pelo que aquilo que funciona para o MRSA pode não ser suficiente e o cumprimento das boas práticas de prevenção e controlo da infeção terá de ser ainda mais rigoroso para conter o problema.

Outros indicadores abordados

O panorama geral mostra que a UE continua longe de alcançar os objetivos para 2030. As infeções resistentes por E. coli aumentaram 16,4% entre 2019 e 2025, apesar de a meta ser uma redução de 10%, e o consumo de antibióticos desceu apenas 5% no mesmo período, muito aquém dos 20% pretendidos.

Além disso, a proporção de antibióticos adequados, segundo a Organização Mundial da Saúde, atingiu 62,5% em 2025, aproximando-se da meta de pelo menos 65%. Entre os desafios apontados está ainda o número limitado de novos medicamentos disponíveis para tratar estas infeções.

Neste cenário, no âmbito do Dia Europeu da Consciencialização sobre Antibióticos, o ECDC aconselha o uso prudente de antibióticos, especialmente em bebés e crianças em idade pré-escolar, por serem o grupo-chave mais frequentemente exposto a antibióticos, embora muitas infeções comuns na infância não os exijam.

A campanha deste ano coloca os pais e cuidadores de crianças no centro dos esforços de comunicação para apoiá-los na gestão de infeções comuns na infância, na compreensão de quando os antibióticos são ou não necessários, na consciencialização sobre os possíveis efeitos colaterais dos antibióticos e em saber quando procurar aconselhamento médico.

Vigilância genómica e nova legislação

Como inovação positiva, a diretora do ECDC, Pamela Rendi-Wagner, destacou a vigilância genómica, que permite às autoridades:

Avaliar mais rapidamente a forma como as bactérias resistentes se disseminam;

Atuar mais cedo para travar a transmissão;

Orientar melhor as decisões terapêuticas;

Identificar onde são mais urgentes novos antibióticos.

A este esforço junta-se a nova legislação farmacêutica europeia, que deverá ser assinada em dezembro e inclui medidas para estimular a descoberta e o desenvolvimento de antibióticos, através de um incentivo sob a forma de monopólio de mercado para a indústria e de modelos de pagamento estáveis por parte dos países que os adquirem.

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