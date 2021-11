O Edge também já está disponível de forma estável no Linux

Quando apresentou a nova versão do Edge, o seu browser, a Microsoft mostrou que estava apostada em cobrir o máximo de plataformas possíveis. Para além das várias versões do Windows, apontava ainda para o macOS e o Linux.

As versões dedicadas ao sistema da Apple e até as do Linux foram vistas, ainda que numa versão de testes. Um ano depois de termos visto a versão de testes chegar ao Linux, surgem agora novidades importantes e que abrem este browser a esta plataforma.

Está claro que a Microsoft quer trazer o Edge para o máximo de plataformas possíveis. Abandonou tudo o que tinha criado ao longo dos anos e apostou no Chromium como a plataforma base que passou a usar. As vantagens são óbvias e muito importantes.

Ao adotar esta plataforma da Google, abriu espaço para que pudesse desenvolver outras capacidades para o seu browser. O Edge ganhou assim o seu espaço e hoje está acima do Firefox, mas ainda assim bem longe do que o Chrome foi conquistando ao longo dos anos.

Agora, e de forma muito discreta, a Microsoft passou a versão para Linux do Edge para uma estável. Cerca de 1 ano após as versões dev e beta, chega finalmente a versão estável, acessível a todos e simples de instalar, como qualquer outro pacote em Linux.

O mais caricato desta novidade está na forma como a Microsoft tem estado nesta situação. Apesar de a novidade estar disponível a gigante do software ainda não se pronunciou sobre esta chegada e como é importante para a empresa e os próprios utilizadores.

A versão que está a ser distribuída como sendo estável é a 95 do Edge. Esta está nos repositórios com o nome "microsoft-edge-stable-95.0.1020.38-1.x86_64", dando a entender que muito em breve será apresentada e anunciada como estado disponível para todos os utilizadores.

Este é um passo importante para o Linux e para a Microsoft. A gigante do software tem finalmente um browser presente no Linux e que pode ser usado por todos.