Há mais uma vulnerabilidade de segurança a afetar o Chrome, mas já tem solução da Google

Ainda que não fosse esperada, há uma nova falha a ser explorada no Chrome. Esta é mais uma situação que a Google tratou rapidamente, mas que os utilizadores deste browser devem tratar imediatamente. A solução existe e passa por fazer uma simples atualização do Chrome.

Nova vulnerabilidade de segurança afeta o Chrome

A Google identificou uma vulnerabilidade de alta gravidade que pode afetar milhares de milhões de utilizadores do Chrome em todo o mundo. Esta vulnerabilidade está a ser ativamente explorada por atacantes e ameaça seriamente a segurança do seu browser.

Também lançou rapidamente uma atualização de segurança para proteger os utilizadores e recomenda que todos os que usam o Chrome apliquem esta atualização imediatamente. A empresa divulgou que esta vulnerabilidade, marcada como CVE-2024-7971, é um bug de “confusão” no JavaScript V8 do Chrome e no motor WebAssembly.

Estes bugs são riscos críticos de segurança que podem causar erros de memória e podem ser alvo de agentes mal-intencionados. A Google disse que a vulnerabilidade está a ser ativamente explorada e que os utilizadores devem atualizar os seus browsers o mais rapidamente possível.

Problema já tem uma solução da Google

A vulnerabilidade foi identificada pelo Microsoft Threat Intelligence Center e pelo Microsoft Security Response Center e reportada à Google a 19 de agosto. Embora a Google não tenha partilhado mais detalhes sobre esta vulnerabilidade, recomenda que os utilizadores atualizem os seus browsers para a versão 128.0.6613.84/.85 do Chrome para proteger a sua segurança.

Este patch de segurança lançado pela Google é fundamental para proteger os utilizadores do Chrome contra tais ataques. Deve atualizar o seu browser imediatamente para evitar ser exposto à vulnerabilidade. Se a atualização ainda não foi apresentada, é recomendada a verificação em breve, uma vez que a Google lança as atualizações gradualmente.

Além disso, outros browsers baseados em Chromium, como o Brave, Edge, Opera e Vivaldi, também podem ser afetados por esta vulnerabilidade. Os utilizadores destes browsers devem optar por aplicar atualizações semelhantes o mais depressa possível.