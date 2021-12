Com um mercado cada vez mais competitivo, a Mozilla tem-se esforçado por manter o Firefox ao nível do que a concorrência oferece. Este browser tem passado por alguns problemas, muito em especial no desempenho e na segurança.

Agora volta a ser lançada uma atualização, que vem corrigir um lote de problemas e bugs. Esta é dedicada a corrigir um conjunto alargada de problemas e a trazer a esperada estabilidade que o Firefox merece. É assim hora de atualizar o browser da Mozilla.

Mais uma atualização do Firefox

A versão 95 do browser da Mozilla tem estado a ser particularmente afetada por problemas. Apenas alguns dias após o seu lançamento original o Firefox teve de ser atualizado, para mitigar problemas que afetavam esta versão.

Com a nova versão a Mozilla interrompeu uma falha que impedia o acesso a sites da Microsoft, algo de que muitos se queixaram. Houve ainda a correção de outros problemas pontuais e que estavam a afetar esta versão de um dos mais usados browsers da Internet.

Mozilla corrigiu problema grave

Agora, novamente apenas após alguns dias do lançamento da nova versão, surge mais uma atualização essencial para os utilizadores, em especial os do Windows. Este sistema é o que vê corrigidas mais falhas e problemas.

Do que a Mozilla refere, a versão 95.0.2 do Firefox foca-se num problema com os processadores C/E/Z da série Bobcat, em especial no Windows 7, 8 e 8.1. Estes estavam a ter falhas na sua utilização, com o browser a bloquear e a interromper o seu funcionamento.

Última versão deste browser com novidades

Com a chegada da versão 95, Mozilla prometia muito para o Firefox. Este browser iria receber melhorias no desempenho e também um incremento de segurança com o isolamento dos sites. Claro que havia mais funcionalidades novas, como o mover das janelas de PiP.

Com esta nova atualização a Mozilla espera ter resolvido de forma permanente os problemas que estão a afetar o Firefox. É por isso imperativo que instalem a nova versão lançada e que assim atualizem com tudo o que foi, entretanto, criado.