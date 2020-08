A Google não se foca no Chrome apenas como uma ferramenta para navegar na Internet. Este seu browser é hoje uma parte essencial de qualquer sistema operativo, por tudo o que oferece e que vai para além do óbvio e do esperado.

Com muitas funcionalidades extra, este browser quer moldar a Internet e criar os padrões que a indústria deve seguir para vingar. Agora, e para se integrar ainda mais, a Google tem uma surpresa a ser preparada para quem usa os serviços de streaming no Chrome.

Serviços de streaming vão ficar melhores no Chrome

O browser, e em especial o Chrome, é inegavelmente uma das formas mais usadas para aceder a serviços como o Netflix, o Amazon Prime ou o Disney+. Estas fontes de entretenimento estão sempre disponíveis e prontas a serem consumidas pelo browser.

Com uma variedade grande de serviços destes já disponíveis, por vezes fica difícil gerir as assinaturas e, principalmente, o que ver e em que plataforma. A Google quer mudar isso e aposta no Chrome como sendo um hub agregador.

O kaleidoscope será uma realidade em breve

A novidade, chamada kaleidoscope, está ainda numa fase inicial de desenvolvimento e de testes, mas já estará definida. Esta página especial do Chrome procurará agregar todos os serviços e fazer de si o centro do entretenimento.

Presente ainda só na versão Canary do Chrome, está disponível apenas a alguns utilizadores. Apesar de disponível o endereço chrome://kaleidoscope/, ainda não apresenta muito aos utilizadores que lhe acedem.

Uma surpresa da Google ainda a ser criada

Quem já conseguiu ultrapassar estes passos e ter acesso relata a presença de serviços de streaming. Depois de escolhidos os que se pretendem agregados ao kaleidoscope, o processo avança para a configuração.

Aqui tudo parece indicar que o utilizador possa transpor de dispositivo para dispositivo e ter sempre os streaming sincronizados. Desta forma tudo fica mais organizado, num ponto central e com todos os serviços incluídos.

Browser que continua a inovar a cada nova versão

Em breve a Google terá mais informações sobre o kaleidoscope e sobre o que este poderá dar aos utilizadores. Com um ecossistema já tão vasto, é normal que a empresa queira reunir no Chrome mais uma das suas funcionalidades.

Há ainda muito a ser feito para esta funcionalidade se tornar real. A Google estará em testes internos e a criar as primeiras versões que podem ser usadas em testes. Só posteriormente abrirá a porta ao mundo e deixará conhecer mais esta novidade do Chrome.