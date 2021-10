Mesmo com alguns sobressaltos ao longo do tempo, o Firefox é ainda um browser que tem o interesse de um grupo grande de utilizadores. Estes apreciam o ritmo a que as novidades chegam a esta proposta da Mozilla.

Algo que surgiu recentemente e que poucos deram por isso acaba por ser uma funcionalidade que ninguém pediu. O Firefox vai começar a apresentar publicidade na barra de endereço, como um dos muitos resultados.

A Mozilla tem o habito de trazer novidades importantes para o seu browser de forma discreta e quase sem o anunciar. Desta vez acontece isso mesmo e uma das novidades mais recentes chegou também dessa forma.

Com o Firefox 92 a Mozilla trouxe para a barra de endereço o Firefox Suggest, que vai complementar os resultados que são apresentados na barra de endereço. Estas são na verdade entradas de publicidade que dão acesso a link patrocinados.

Curiosamente em nenhum momento a Mozilla se refere a estas novas entradas como sendo publicidade. A criadora do Firefox contorna a situação com a definição de sugestões, entradas e outros termos para evitar usar o nome que realmente tem, publicidade.

A partir da versão 92 do Firefox, também receberá sugestões novas e relevantes dos nossos parceiros confiáveis com base no que procura. Nenhuma nova informação é recolhida, armazenada ou partilhada para fazer essas novas recomendações

Esta apresentação está ainda limitada a alguns utilizadores para avaliar a sua aceitação e utilização. Esta está por agora limitada aos EUA, mas em breve poderá ser alargada a outros mercados e a muitos mais utilizadores.

Como é normal na Mozilla, esta novidade do Firefox poderá ser controlada e até desativada. Para isso bastará aceder às definições e procurar pela entrada associada à barra de endereço. Aqui podem depois desativar as sugestões contextuais.

Esta não é certamente uma novidade que se esperava para o Firefox. A Mozilla tenta assim uma nova fonte de financiamento, apesar de o fazer de forma quase escondida. Sim, pode ser desativada, mas certamente que muitos vão acabar a usar sem saberem.