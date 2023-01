O Opera é cada vez mais um browser que está com uma presença mais forte na Internet. Consegue ombrear com o Chrome, o Edge e até o Firefox no que toca a funcionalidades e a estabilidade no que oferece aos utilizadores.

Com a entrada do ano de 2023, a equipa do Opera resolveu trazer uma nova versão deste browser, com melhorias e algumas novidades. A mais importante delas é mesmo um melhor desempenho, estando agora o Opera mais rápido e eficiente.

Um browser que está cada vez melhor

O mercado dos browsers tem domínio único e que existe há muitos meses. O Chrome está à frente na utilização com uma quota de mercado que ofusca todos os restantes, seguidos pelo Edge e pelo Firefox, com os restantes abaixo, com números baixo.

Uma das mais interessantes propostas que existe no mercado é o Opera, que oferece funcionalidades únicas e diferentes do que a concorrência tem. Isso torna-o a escolha óbvia para muitos utilizadores, que o exploram ao máximo.

A nova versão, lançada no início deste ano, vem melhorar ainda mais o Opera, com uma melhoria pontual e que vai fazer toda a diferença aos utilizadores. A aplicação agora é mais eficiente e está 16% mais rápida no arranque, o que melhora ainda mais a sua utilização.

Opera está mais rápido e mais eficiente

A empresa explica que se concentra em três áreas principais para tornar o Opera ainda mais rápido. Isto será visível de forma direta, ou seja, resulta em otimizações de compilação, otimizações de tempo de link e ajustes nas configurações do mecanismo.

Para medir o impacto de todas estas otimizações, o Opera foi posto à prova nas ferramentas reconhecidas. Assim, foi com o Speedometer e o Motionmark, dois benchmarks que provaram que todo o trabalho conseguiu tornar o navegador significativamente mais rápido.

A nova versão está já disponível e pode ser instalada ou atualizada por todos os que adotaram este browser e que o usam de forma recorrente. Com esta melhoria, certamente o Opera fica mais interessante e mais rápido para navegar na Internet.