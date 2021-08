Procurando uma posição de destaque no mercado dos browsers, o Firefox tem apostado em atualizações constantes e em novidades que surgem de forma rápida. A prova disso é o seu ciclo rápido de novas versões, que frequentemente nos mostra novidades.

Uma nova versão do Firefox surgiu agora e vem tratar de alguns problemas. Não era esperada, mas a Mozilla resolveu lançar após detetar falhas na última versão. Assim, é melhor atualizar já para o Firefox 91.0.1!

Foi no passado dia 11 que a Mozilla deu a conhecer a versão 91 do Firefox. Esta nova versão abraçou algumas novidades e, como é normal, mostrou como este browser continua a ser desenvolvido de forma ativa e permanente.

É nesta versão que encontramos agora uma prioridade grande à segurança, com a implementação de duas medidas muito importantes. Falamos do redirecionamento para HTTPS em todas as páginas e na gestão mais eficiente de cookies, que deixam de poder ser lidas por sites que não estão ligados.

Aparentemente, e do que foi descoberto pouco depois, esta não foi uma versão perfeita e trazia alguns problemas. Assim, e para os corrigir, surgiu agora a atualização 91.0.1, que está já disponível para instalação por todos.

Do que foi revelado, a versão 91.0.1 do Firefox corrige alguns problemas da interface, onde alguns botões poderiam ficar grandes demais. Há ainda a correção de visualização de janelas privadas poderiam ser mostradas junto das normais.

Há ainda a correção de uma falha de segurança grave e que afetava esta versão anterior. Esta interpretava de forma errada uma indicação de nova linha e permitia um ataque de duplicação de cabeçalhos. Há que contar também com as normais melhorias de estabilidade.

O Firefox 91.0.1 está já disponível para instalação, devendo mesmo ser feita a sua aplicação imediata. A Mozilla mais uma vez reagiu de forma rápida e pronta para eliminar os problemas que o Firefox tem e assim garantir um browser com o melhor desempenho possível e com toda a segurança necessária.