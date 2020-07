O Edge tem conseguido reinventar-se e conquistar um lugar no mercado dos browsers. A Microsoft quer que este consiga ter o mesmo impacto que o Internet Explorer teve e assim dominar toda a Internet e a navegação que nela fazemos.

No entanto, agora está a atravessar um problema grande e que o impede de ser usado. As queixas são muitas e a Microsoft já assumiu o problema do Edge. Felizmente existe uma solução, ainda que seja temporária.

O novo Edge está com problemas graves

O problema que agora surgiu parece ser simples de replicar e afeta a maioria dos utilizadores do Edge. Ao abrir um novo separador e escrever uma palavra qualquer, o browser simplesmente é fechado, sem nenhuma mensagem de erro.

Não parece existir uma causa direta para o surgir deste problema, mas há uma ideia que parece lógica. Apenas afeta quem tem o Google como motor de pesquisa e quando tenta apresentar as sugestões de pesquisa. O Edge encontra um problema, que impede o funcionamento do browser, provavelmente na comunicação que é feita.

Microsoft reconheceu o problema e tem uma solução

A Microsoft já admitiu a falha, assumindo o problema, sem revelar a sua causa e nem quando o resolverá. Apresentou, no entanto, uma solução que todos podem aplicar de imediato e assim resolver a falha e permitir usar o Edge.

Devem escrever na barra de endereço edge://settings/search para aceder à área de privacidade e serviço. Aqui, devem desativar a opção Mostrar sugestões de pesquisa e de sites utilizando os meus carateres introduzidos.

Solução pode surgir muito em breve para este browser

De imediato o problema desaparece e o Edge pode ser usado de forma normal. Este vai deixar de apresentar sugestões de pesquisa, o que se pensa ser a origem deste problema grave no Edge.

A Microsoft deverá, entretanto, corrigir o problema do seu browser, trazendo de volta as sugestões. Nesse momento, quem aplicou esta solução deverá repetir o processo para ativar as propostas de termos a pesquisar no browser.