Chrome 95 já está disponível e traz maior segurança ao utilizador! É hora de atualizar

O Chrome 94 trouxe consigo uma das mais controversas novidades criadas pela Google para este Browser. Em concreto, a API que permite detetar a inatividade do utilizador, sendo considerada uma forma de espiar os seus movimentos. Não obstante, foi uma versão rica em novidades que abriu caminho para o Chrome 95.

A nova atualização já está disponível, traz o Material You para todos, a confirmação de pagamento seguro e muito mais.

O que traz o novo Chrome 95?

O Google Chrome tem já disponível a atualização para a versão 95 tanto para Android, como para desktop. A versão do Android tem vindo a receber elementos do Material You nos últimos meses, mas agora a versão já está completa e disponível para todos. Numa referência a um utilizador do Reddit é visível que o Chrome está a deixar de dar suporte aos dispositivos Android que correm versões antigas, nomeadamente, anteriores ao Android 5.0.

O Chrome 95 estreia também uma nova extensão de pagamento para WebAuthn para fornecer uma experiência de autenticação consciente e forte no momento de efetuar pagamentos online, tornando o processo mais seguro para o utilizador.

A nova versão permite também que as web apps se registem com URLs personalizados, permitindo que se comportem quase como apps nativas.

Há ainda uma outra novidade para a versão desktop que permite que os separadores possam ser gravados em grupo. Poderá ter acesso já a esta novidade através da flag chrome://flags/#tab-groups-save, tendo apenas que selecionar a opção Enable e reiniciar o Chrome.

Como atualizar?

Para ter acesso à versão 95, deverá aceder ao Menu, no canto superior direito (reticências verticais), seguindo de Ajuda e Acerca do Google Chrome. Será então verificada a versão mais recente disponível, tendo posteriormente que reiniciar o browser.