Mesmo tendo perdido utilizadores ao longo dos últimos anos, o Firefox continua a ser o browser de eleição para muitos. Este continua a ser uma proposta muito interessante e a Mozilla sabe apostar nas funcionalidades certas para o tornar melhor.

Com atualizações constantes, que se enquadram no seu ciclo de desenvolvimento, a Mozilla apresenta agora a versão 92. As novidades não abundam neste lançamento, mas torna o Firefox num browser com melhorias de segurança na navegação na Internet.

Se as atualizações anteriores do Firefox foram ricas em novidades, a versão 92 não prima por ter essas funcionalidades em primeira mão. Ainda assim, a Mozilla apostou nesta versão para o tornar melhor em algumas áreas, em especial na segurança na navegação na Internet.

A maior e mais visível alteração está na melhoria de uma capacidade chegada na versão anterior. Falamos do processo de forçar as ligações em HTTPS, deixando as menos seguras assentes em HTTP, que no Firefox 92 recebe algumas novidades.

Falamos, por exemplo, da utilização de cabeçalhos Alt-Svc, que pode atualizar as ligações de alguns sites para HTTPS. Esta ligação mais segura passa a ser o padrão, em sites que indiquem que certos elementos devem ser carregados de locais externos.

Algo que se esperava que chegasse com esta atualização da Mozilla acabou por ficar de fora desta vez. Falamos do suporte para imagens AVIF, que está agora programado para chegar com a próxima atualização deste browser. A flag presente nas configurações manteve assim o valor false.

A versão do Firefox 92 para macOS tem presente algumas melhorias adicionais, que os utilizadores deste sistema vão encontrar. Passam a poder encontrar as opções de partilha diretamente nos menus do Firefox.

O Firefox 92 está já acessível para atualização em todas as plataformas. Tanto a versão destinada ao desktop como ao Android têm a novidade da Mozilla acessível nos locais normais, bastando dar a ordem da instalação do novo lançamento deste browser.