Uma das grandes vantagens do Chrome é a capacidade que este browser tem de sincronizar informação entre os dispositivos do utilizador e os servidores da Google. Com esta funcionalidade podemos garantir que todos os dados estão protegidos.

No entanto, em breve, haverá um corte nesta oferta. As versões mais antigas do Chrome vão deixar de ser sincronizadas e os utilizadores perder a capacidade de usar a sua conta em vários equipamentos para estarem sincronizados.

Pode não parecer lógico, mas muitos utilizadores não atualizam o Chrome nos seus PCs e noutros dispositivos na sua versão mais recente. Optaram por manter versões mais antigas, que muitas vezes têm problemas graves de segurança e de estabilidade.

Estes cenários estão perfeitamente identificados como problemáticos e a Google vai querer interromper a sua utilização. Assim, e com a chegada próxima versão do Chrome (v.96), vai passar a limitar o que oferece à versão 48 e anteriores deste browser.

O que foi anunciado nos fóruns da Google, é que a sincronização dos dados será interrompida após esse lançamento. Tudo o que for visitado ou registado nestas versões deixa de ser transposto para as mais recentes e o oposto acontecerá também.

Este movimento não é propriamente novo, pois a Google já o tinha anunciado antes nos seus canais Chrome Enterprise. A sua materialização parece agora estar a tomar forma e a preparar-se para chegar aos utilizadores e às versões mais antigas deste browser.

A versão 48 do Chrome foi lançada em 2016, tendo assim já muito anos. Por agora, mesmo em casos excecionais, esta versão deve ser apenas usada no Windows XP, sendo a última a ser suportada.

Restam assim 2 semanas para que esta novidade chegue aos utilizadores, bem como o Chrome 96. Este pode ser o momento que muitos devem aproveitar para atualizar o seu browser e assim evitar perder a capacidade de sincronizar os dados com a Google.