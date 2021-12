Mesmo com todos os problemas de consumos de recursos, o Chrome tem uma posição única no mercado dos browsers. Este é o mais usado e está muito longe da sua concorrência, o que mostra a sua qualidade.

A Google mantém um interesse grande no seu browser e por isso está constantemente a tentar melhorá-lo. Esse objetivo parece ter sido conseguido, com a gigante das pesquisas a anunciar uma nova melhoria no desempenho do Chrome no Windows.

Com o Chrome 86 a Google trouxe uma novidade muito discreta para os utilizadores do Windows. Denominada de occlusion, pretende ser uma ferramenta para gerir os separadores e os seus consumos de recursos.

Agora que está ativa e a Google tem dados da sua utilização, surgem novos dados sobre o seu impacto no Chrome. Os dados revelados são muito positivos e mostram como este browser está melhor e mais ajustado aos utilizadores e as suas necessidades.

Arranque 8,5% a 25,8% mais rápido

Redução de 3,1% no uso de memória GPU

20,4% menos de renderização de frames no geral

4,5% menos clientes com problemas de falhas de renderização

Melhoria de 3,0% no first input delay

Melhoria de 6,7% no first contentful paint e largest contentful paint

Os números acima, revelados pela Google, mostram que a gestão dos separadores está a funcionar. O princípio parece assentar no congelar dos separadores que não estão ativos ou a ser usados. Estes ficam em segundo plano e libertam assim os seus recursos.

O occlusion vai ainda mais longe e gere de forma muito mais direta os separadores que não estão ativos ou minimizados. Ao tratar de organizar esta prioridade, o Chrome consegue manter-se mais rápido e mais comedido no consumo de recursos, algo essencial no Windows.

Com uma quota de mercado de mais de 60%, estas melhorias são essenciais para o browser da Google. Todas as medidas que conseguirem tornar o Chrome mais rápido são bem-vindas e ajudam os utilizadores a navegar na Internet.