🖖🕸️👀 Opera já suporta acesso a endereços apenas com emojis 🌈🚀👽

A Internet tem mudado a forma como comunicamos e como apresentamos as nossas ideias e temos os emojis como um exemplo perfeito. Mudámos das palavras para símbolos, que representam de forma rápida aquilo que queremos dizer.

Estes emojis têm ganho espaço e são cada vez mais usados, conquistando novos espaços. A Opera quer dar ainda mais espaço a esta forma de comunicação com o suporte total no seu browser, passando a permitir o acesso a endereços apenas com emojis

Opera volta a revolucionar a Internet

Mesmo usando uma base bem conhecida e com probas dadas em vários browsers, a Opera tem conseguido destacar-se pela positiva. Cria novidades e melhorias no seu navegador, que mais ninguém tem acesso e que provavelmente resulta de parcerias únicas.

É precisamente isso que vemos agora no Opera, com o suporte para endereços apenas com emojis. Abandona o que é normal e abre a porta a uma integração ainda maior, que resulta de uma parceria com a Yat, um serviço que permite usar emojis em parte dos endereços web.

Endereços apenas compostos por emojis

Sendo o primeiro browser a permitir endereços da web baseados apenas em emojis, o Opera quer trazer um novo nível de criatividade para a Internet. Para isso permite que os utilizadores naveguem na Internet com sequências de emojis como URLs, em vez de letras e palavras.

Esta é uma das maiores mudanças que estão a existir na forma como a Internet é usada. Em mais de 30 anos que a world wide web existe, esta é uma das maiores mudanças que existe com os endereços web, que agora recebem a chegada dos emojis e toda uma nova estrutura.

Tudo vai mudar com este browser

A grande vantagem que esta novidade traz é mesmo a utilização exclusiva dos emojis, e com a ajuda do Yat, tudo muda para futuro. Até agora, a utilização era feita com y.at/👽🎵 e agora passa a poder ser usado apenas 👽🎵. Isto, claro, tanto no desktop como na versão mobile do Opera.

Esta é a prova de que a Opera continua a olhar para o seu browser como muito mais do que um navegador. É uma ferramenta que procura mudar a Internet e trazer para os utilizadores as formas mais simples de a usar, como podemos ver agora com os emojis.