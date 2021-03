Youtuber combinou um ecrã dobrável com um Raspberry para mostrar um “iPhone dobrável”

A Apple está a desenvolver tecnologia para um dia lançar o iPhone dobrável. Pelo menos, as informações sobre os testes foram notícia há algumas semanas. Contudo, há sempre quem não queira esperar pelo produto final e comece a imaginar como será um iPhone com um ecrã flexível. Um youtuber, que já magicou umas “invenções” com iPhones há uns anos, voltou a desafiar a imaginação.

Apesar de não ser uma tarefa nada fácil, o criador do canal Strange Parts meteu mãos à obra e mostra-nos um vídeo curioso.

Um ecrã dobrável no futuro de todos os smartphones?

O youtuber Scotty Allen, que detém o canal Strange Parts, está interessado há algum tempo na criação de um iPhone dobrável. Assim, reuniu uma série de componentes que julga serem os necessários para uma primeira fase no desenvolvimento deste “gadget” com laivos de iPhone.

Comprou vários tipos de ecrã dobráveis na China e comprometeu-se com tempo e recursos. Com um Raspberry Pi criou uma configuração para colocar o iOS nesses mesmos ecrãs dobráveis.

A Samsung lançou o desejo… dos dobráveis

A Samsung lançou o seu Galaxy Fold em 2019 e a primeira geração enfrentou muitos problemas, principalmente com o ecrã que ficava danificado com o dobrar.

No entanto, com o passar do tempo, a Samsung aperfeiçoou a técnica e lançou vários modelos para si e para terceiros, com ecrãs duradouros e sem vincos. Há vários smartphones Android equipados com estas tecnologia e o mercado deste segmento poderá crescer ainda este ano.

Nos últimos dois anos, aumentaram os relatórios sobre o trabalho que a Apple estará a desenvolver para criar um iPhone dobrável. Embora a marca nada tenha dito, são vários os indícios que foram detetados na sua linha de fornecedores, como na Foxconn, por exemplo.

Apple sabe que tem de responder com o iPhone dobrável

Conforme temos vindo a saber por parte dos mais variados analistas do mercado Apple, o dispositivo dobrável com branding de Cupertino não será para já, alguns apontam mesmo 2023.

Para quem não quer esperar, pode usar aquela máxima “faça você mesmo”. E, assim, meteu mãos à obra o youtuber que já no passado “fabricou um iPhone 6S” com peças compradas no mercado chinês, ou colocou um jack 3.5 mm num iPhone 7. O resultado final ainda não foi conseguido, mas já deu os primeiros passos para vermos um ecrã flexível com o iOS a mexer.

Scotty observa que há alguns anos está curioso sobre a criação de um iPhone dobrável e partilhou uma ideia na primeira etapa do processo. Conforme podemos ver, ele tem uma opinião muito honesta do processo e dos resultados obtidos, mas explica o processo de forma a percebermos como o vai executar.

Oficialmente, ele não tem um iPhone com ecrã dobrável. Na verdade, ele tem uns ecrãs flexíveis que poderão ser da BOE, de algum projeto já abandonado, que comprou no AliExpress por cerca de 500 dólares cada. Depois, recorreu a um “desenrasque” através da configuração num Raspberry Pi com uma solução alternativa AirPlay. Desta forma, projetou o ecrã do seu iPhone 12 para estes ecrãs.

Para este teste preliminar, Scotty descobriu que o ecrã mais fino/mais flexível tinha resolução de qualidade inferior e não tinha digitalizador, isto é, não suportava toque. No entanto, o ecrã mais espesso parecia ter digitalizador, resolução melhorada, melhor contraste, etc.

No que toca a dobrar, bom, ele mostrou que estes ecrãs ainda não serão os indicados para fazer estes testes. Até porque durante a fase de montagem do ecrã, acabou por partir um apenas com uma ligeira curvatura.

iPhone dobrável feito à medida

O testemunho do youtuber mostra de forma clara que é tecnicamente complicado desenhar a estrutura, angariar os materiais certos.

Primeiro, ele precisa de encontrar um ecrã fino e flexível. Além disso, tem de ser multi-toque, logo, tem de incluir um digitalizador. Então, outro grande desafio é criar algum tipo de adaptador para figurar entre a placa lógica do iPhone e o ecrã flexível. Na maioria das vezes, as folhas de dados não vêm com os ecrãs dobráveis ​​da China e a Apple não partilha este tipo de dados técnicos.

Finalmente, ele precisará de criar algum tipo de estrutura/caixa personalizada para segurar tudo. Quem segue Scotty sabe que de uma forma ou de outra ele vai conseguir algo “usável”. Aliás, ele refere mesmo que trabalha já com um amigo que é “um hacker de hardware” para fazer algo interessante. Ficamos a aguardar desenvolvimentos.