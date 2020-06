WWDC: O Apple Watch também tem novidades no seu sistema operativo

A Apple tem focado muito do seu esforço na melhoria e na criação de novidades para o Apple Watch. O watchOS 7 segue essa mesma linha e tem muitas novidades importantes.

Uma das maiores novidades estão nas faces de relógio. Estas estão melhores e mais integradas. Com 20 mil faces de relógio disponíveis na loja da Apple, estas querem ser ainda melhores.

Vai ser dada maior libredade aos programadores para criar estas faces e permitir que sejam mais interessantes e mais úteis. Assim, estas podem conter mais informação, e até pedir para serem integradas novas apps que sejam necessárias.

Para melhorar ainda mais a personalização, estas podem ser partilhadas entre utilizadores, com o que de melhora cada uma pode oferecer a cada um.

No campo da atividade física, há uma nova atividade. Falamos da dança, que passa a ser detetada deforma direta e simples. Consegue detetar até se a maior parte da atividade está na parte superior ou inferior do corpo.

Para permitir que o utilizador acalme e tenha um fim de dia mais sereno, a app Sleep permite integrar-se com apps desta área e assim permitir um exercício sereno e que torne o utilizador mais calmo e relaxado.

Claro que dá também a possibilidade de registar o sono dos utilizadores e assim manter informação da forma como este elemento essencial é feito.

Por fim, o Apple Watch tem uma novidade para estes tempos de pandemia. O watchOS deteta agora quando o utilizador está a lavar as mãos e acompanha-o neste processo. Esta deteção é feita com os movimentos e também com o som da água.