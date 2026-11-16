Windows 11 já corre no iPhone Duo da Apple e o resultado parece um mini portátil

O primeiro smartphone dobrável da Apple mal aqueceu nas prateleiras e já está a correr o sistema operativo de desktop da Microsoft. A façanha foi alcançada por Ammaar Reshi, diretor de produto e design do Google AI Studio, que conseguiu arrancar uma versão completa do Windows 11 para arquitetura Arm localmente num iPhone Duo. O mais curioso é que todo o processo dispensa o tradicional jailbreak, mantendo o sistema da Apple intacto.

Dobrável da Apple transformado num portátil

O projeto chama-se WindowsiOS e o seu código-fonte foi disponibilizado abertamente no GitHub após uma demonstração publicada na rede social X. Nos vídeos partilhados, vê-se uma cópia comercial do Windows 11 24H2 a executar o navegador Microsoft Edge e a ferramenta de programação Antigravity com suporte total para controlos táteis. Quando o equipamento é aberto na totalidade, a interface do Windows preenche por completo o ecrã interior de 7,6 polegadas.

Projeto criado com ajuda da IA Gemini

A adaptação ao formato dobrável do equipamento é um dos pontos mais interessantes desta experiência. Ao dobrar o iPhone Duo a meio, o sistema reorganiza-se automaticamente e transforma a metade inferior do ecrã num teclado virtual completo e num trackpad multitoque. Na prática, o telemóvel passa a comportar-se como um pequeno computador portátil de bolso, permitindo interagir com as janelas sem depender de periféricos externos.

I used Gemini 4 Carbon to get Windows 11 running on my iPhone Duo! 💻 Unfold the screen and it’s a pocket PC, including Antigravity running coding agents on my phone. This is the actual desktop ARM OS running locally with touch controls. Demo + repo below! https://t.co/LVdeqvvOU1 — Ammaar Reshi (@ammaar) November 11, 2026

Para erguer esta arquitetura em poucas horas, o responsável recorreu ao Gemini 4 Carbon, o novo modelo de inteligência artificial da Google. A base de tradução aproveita o trabalho de projetos open-source anteriores, como o Henge, que já tinha levado o macOS para iPhones recentes. Ainda assim, coube à IA escrever o código específico para emular componentes essenciais, garantindo que o Windows reconhece a rede através de um adaptador Ethernet virtual e reproduz som pelas colunas do telefone.

Bastidores técnicos e as limitações do projeto

Como a Apple bloqueia o acesso direto ao hypervisor no iOS desde a versão 16.4, a virtualização por hardware está fora de questão. A solução passa por traduzir instruções Arm através de compilação JIT em tempo real diretamente para o chip A20 Pro do iPhone Duo. Para contornar a limitação de ter apenas 4,5 GB de memória RAM alocados ao sistema, foi necessário cortar a fundo no Windows, removendo mais de 35 serviços em segundo plano — incluindo o Windows Defender — para baixar o consumo em repouso para cerca de 1,46 GB.

@gracepursuits it is done https://t.co/8yfi30EKLP — Ammaar Reshi (@ammaar) November 12, 2026

Apesar de suportar a camada Prism para correr aplicações tradicionais x86 e x64, este projeto está longe de ser uma solução prática para o dia a dia. A instalação ocupa cerca de 12 GB e exige um Mac com processador Apple Silicon, o ambiente Xcode e uma imagem do Windows 11 Arm fornecida pelo próprio utilizador.

Além disso, cada arranque obriga a ligar o telefone a um debugger externo para desbloquear a memória executável necessária ao funcionamento do tradutor. Trata-se de um atalho técnico que a Apple pode fechar a qualquer momento numa futura atualização do iOS, relegando esta experiência ao estatuto de uma curiosidade de engenharia muito bem conseguida.