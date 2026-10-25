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WhatsApp vai deixar agendar mensagens no iPhone e Android: veja como funciona

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O WhatsApp começou finalmente a resolver uma das falhas mais antigas da sua plataforma face aos concorrentes. Depois de colocar a funcionalidade em testes no Android, a Meta expandiu agora oficialmente o envio programado de mensagens de texto, links, fotografias e vídeos para os utilizadores de iPhone através do programa TestFlight.

Novidade do WhatsApp no iOS e Android

A implementação foi desenhada para não criar atrito na utilização diária dentro das conversas normais. Ao redigir uma mensagem de texto ou anexar um ficheiro, em vez de tocar rapidamente na seta habitual de envio, basta manter esse botão pressionado durante um segundo para abrir a interface dedicada ao agendamento.

Como funciona o agendamento

Nesse menu surge um seletor simples de calendário e relógio onde se define o minuto exato em que a mensagem deve sair, mantendo a habitual encriptação ponto a ponto. A confirmação da hora fica visível apenas para o remetente dentro da própria conversa, com uma margem de segurança mínima de dez minutos face à hora atual e um horizonte máximo de até duas semanas.

O processo decorre em segundo plano diretamente a partir da infraestrutura do serviço de mensagens. Isto garante que o conteúdo é entregue ao destinatário no momento certo, mesmo que o smartphone fique sem bateria, sem rede móvel ou com a aplicação completamente encerrada na gaveta de processos.

Gestão da fila e segurança

Existem ainda limitações técnicas que os utilizadores devem ter em atenção nesta primeira fase de implementação. Embora seja possível agendar fotografias e vídeos com legendas a partir da galeria do equipamento, o sistema só processa um único ficheiro multimédia por envio planeado, impedindo a seleção de múltiplos ficheiros em simultâneo.

Para gerir a lista de mensagens pendentes, foi adicionado um painel dedicado no ecrã de detalhes de cada contacto ou grupo. Nessa área é possível consultar a fila de envios futuros, rever horários ou simplesmente cancelar a mensagem em espera sem que o destinatário receba qualquer alerta ou registo dessa anulação.

Nas conversas em grupo, a Meta introduziu uma salvaguarda de privacidade bastante criteriosa. O conteúdo agendado só chega aos membros que já pertenciam ao grupo no instante em que a programação foi criada, impedindo que novos participantes admitidos mais tarde tenham acesso a informação interna ou fora de contexto.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android ios WhatsApp

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