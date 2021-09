WhatsApp trabalha num novo recurso que é dos mais pedidos pelos utilizadores

É inegável que cada vez há mais utilizadores na rede social WhatsApp. Nesse sentido, para satisfazer os pedidos dos mais de 2 mil milhões de utilizadores, o Facebook implementa paulatinamente novos recursos. Depois da encriptação das conversas dos utilizadores na cloud, das ferramentas de migração entre sistemas operativos e da promessa de uma app para iPad, surge agora a informação que está na mesa de trabalho uma nova funcionalidade.

A WhatsApp trabalha já num recurso para transformar mensagens de voz em texto. Há muito que os utilizadores ambicionam esta ferramenta.

WhatsApp ouve a voz e traduz para texto em tempo real

No últimos tempos, a plataforma de mensagens WhatsApp tem lançado muitas novas funcionalidades e dado a saber que não está parada. Na semana passada, foi revelado que a WhatsApp estava a melhorar as suas opções de encriptação, permitindo que as suas mensagens cifradas fossem armazenadas no Google Drive ou iCloud. Está também a introduzir uma nova conceção de balões de fala.

Na continuação desta introdução implacável de novas funcionalidades, a plataforma de mensagens do Facebook planeia revelar um recurso de transcrição de voz. Basicamente, a nova funcionalidade permitirá aos utilizadores converter o conteúdo áudio das mensagens de voz em texto legível.

Acontece que a nova funcionalidade ainda se encontra em fase de desenvolvimento e destina-se inicialmente à aplicação iOS da WhatsApp.

Funcionalidade opcional e produzida no dispositivo

Estas informações partem do fiável site Wabetainfo. Este recolhe regularmente novidades relacionadas com a WhatsApp e desta vez refere que a transcrição será feita no dispositivo, ou localmente. Assim, isto quer dizer que as mensagens de voz não serão enviadas para o servidor WhatsApp ou Facebook para obter a transcrição.

A funcionalidade recorrerá à tecnologia "Reconhecimento de voz" da Apple. Segundo as informações, a transcrição do texto será feita numa secção separada que terá o título "Transcrição" e os utilizadores poderão também saltar para uma data/hora específica.

Quando uma mensagem é transcrita pela primeira vez, a sua transcrição é guardada localmente na base de dados WhatsApp, pelo que não será necessário transcrevê-la novamente se se quiser ver a sua transcrição mais tarde.

Refere o site na descrição da tecnologia.

Conforme é indicado, a funcionalidade será opcional, e os utilizadores terão de fornecer uma única vez a permissão do dispositivo para a ativar.

Embora o relatório diga que a funcionalidade está a ser testada em dispositivos iOS, é provável que a WhatsApp também a estenda aos dispositivos Android, como sempre faz.