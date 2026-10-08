“Welcome home”: Apple prepara novo evento para o dia 13 de outubro… vem aí o “HomePad”?

E se o próximo grande lançamento da Apple fosse um ecrã para controlar a sua casa? A marca anunciou um evento para 13 de outubro com uma mensagem sugestiva: “Welcome home”. O convite aponta para novidades na casa conectada e alimenta a expectativa em torno de um dispositivo há muito aguardado.

Apple marca encontro para 13 de outubro

Tal como podemos ver, Greg Joswiak, responsável pelo marketing mundial da Apple, anunciou a data através de uma curta publicação no X.

A imprensa foi convidada para uma “Apple Experience” em Tribeca, Nova Iorque, às 9 horas locais, 14 horas em Portugal continental. Ainda não foi confirmada uma transmissão pública em direto.

“HomePad” pode ser a grande novidade

As atenções estão voltadas para o chamado “HomePad”, nome informal atribuído ao possível ecrã conectado da Apple.

Este equipamento poderá centralizar o controlo dos dispositivos domésticos e reunir serviços da marca numa interface dedicada. A confirmar-se, a gestão da casa ganharia um ponto de acesso próprio, complementando o iPhone, o iPad e os comandos de voz.

Uma nova Apple TV 4K e um HomePod mini de segunda geração também aparecem entre os produtos esperados. A Apple ainda não confirmou quais serão apresentados.

Siri terá de mostrar o que vale dentro de casa

Um ecrã dedicado pode facilitar o acesso aos equipamentos, mas a experiência dependerá também da capacidade de Siri para compreender pedidos e executar tarefas.

Algumas informações apontam precisamente o assistente como uma peça central desta aposta. Entre as possibilidades avançadas estão funções de personalização, com o dispositivo a reconhecer diferentes membros da família e a apresentar informação adequada a cada pessoa.

Uma nova razão para abrir a porta à Apple?

O evento poderá mostrar até onde a empresa pretende levar a sua presença na casa conectada. Para os utilizadores, o interesse estará na utilidade diária: controlar equipamentos com menos passos e ter informação acessível quando faz falta.

O convite está feito. A 13 de outubro, saberemos o que a Apple tem preparado para nos receber em casa.