watchOS 9 apresenta recalibração de bateria para Apple Watch Series 4 e 5

A Apple apresentou muitas novidades na WWDC 2022 com o desvendar dos seus vários sistemas operativos. Já falámos bastante do iOS 16, mas o watchOS 9 também traz uma mão cheia de novas funcionalidades que potenciam ainda mais aquele que é o smartwatch mais usado e vendido no mundo. Entre essas novidades está a recalibração da bateria para os Apple Watch Series 4 e 5.

Quem já instalou as versões beta, principalmente a beta 2 que saiu há poucos dias, tem acesso a funcionalidades interessantes.

O watchOS 9 foi apresentado com iOS 16 e do macOS Ventura na abertura da WWDC22 permitiu perceber que, apesar da Apple ter levantado pouco o véu, muita coisa estaria para aparecer.

Com a saída das versões beta, muitos dos recursos que foram introduzidos estão agora disponíveis para os programadores. Segundo a Apple, dentro de poucas semanas, estarão igualmente disponíveis ao público em geral quando a Apple lançar betas públicas.

Uma das novidades do watchOS 9 é a incorporação de um sistema de recalibração de bateria para o Apple Watch Series 4 e 5. Graças a ele, a estimativa da duração da bateria será muito mais precisa do que no watchOS 8.

watchOS 9 trará ao Apple Watch melhor estimativas de duração da bateria

No iOS 14.5, a Apple também incorporou um sistema de recalibração de bateria semelhante para o iPhone 11. Graças a este sistema, o dispositivo é capaz de recalcular e otimizar o nível da bateria, além de oferecer dados mais precisos de duração da bateria, o que também é fundamental.

O mesmo vai acontecer com o watchOS 9. De acordo com as notas do novo sistema operativo da Apple que está em modo beta, os Apple Watch Series 4 e 5 vão recalibrar as suas baterias quando forem inicializados pela primeira vez. Uma vez feita a calibração, o watchOS 9 exibirá a estimativa de capacidade máxima com mais precisão, aproximando-se dos dados reais.

Este processo será automático e o utilizador poderá consultar o resultado final, embora não tenha conhecimento do processo interno que se realiza. O que sabemos é que o processo pode levar algumas semanas, assim como aconteceu com o iOS 14.5 e o iPhone 11.

Leia também: