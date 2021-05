Vídeo com imagens de conceito do iPadOS 15 mostram alguns dos desejos dos fãs

Estamos a poucas semanas da apresentação do novo iOS 15 e do iPadOS 15. A Apple costuma fazer a revelação das novas versões dos seus sistemas operativos móveis na conferência para programadores WWDC. Este ano, curiosamente, há menos rumores, menos lista de desejos do que nos anos anteriores. Isso poderá mostrar que o iOS 14 e iPadOS 14 estão já com muito do que os utilizadores pediram nos anos anteriores. Contudo, há sempre mais que se pode acrescentar.

Um vídeo com imagens de conceito mostram alguns dos desejos que existem em volta do sistema operativo para o iPad.

iOS e iPadOS 15… o que trará a Apple de novo?

No próximo mês de junho, como é tradição, a Apple irá lançar o seu evento para programadores WWDC2021. Nele a empresa apresenta os seus novos sistemas operativos, ferramentas para programadores e algumas outras novidades do seu ecossistema. O ponto alto, como é normal, atinge-se quando a empresa mostra o novo iOS e iPadOS.

Assim, este ano, como a introdução do iOS 15 e iPadOS 15, as novidades poderão ser desafiadoras. Muito porque o iOS 14/iPadOS 14 foi um grande salto, principalmente depois do lançamento da versão iOS 14.5/iPadOs 14.5. Conforme temos acompanhado, apareceram novidades como o desbloqueio do iPhone através do Apple Watch, quando o utilizador está a usar máscara. A funcionalidade App Tracking Transparency (Seguimento) é um marco no que toca à privacidade e está a mexer com o mercado da publicidade.

Portanto, o que quererá o utilizador no novo iOS/iPAdOS?

Conceito iPadOS 15 com ecrã inicial melhorado e muito mais

O “artista The Hacker 34” propôs uma lista de mudanças para o iPadOS 15. Segundo ele, há espaço para melhorar os widgets do ecrã inicial dando-lhes mais mobilidade. Além disso, o novo software poderia ganhar a capacidade de guardar as opções usadas quando se divide i ecrã em dois.

O vídeo de conceito mostra ainda melhorias na Central de Controlo, por forma a esta ter uma ação menos intrusiva. Além disso, também são propostas melhorias na aplicação Ficheiros e uma nova aplicação Clipboard para mover conteúdo entre apps.

No entanto, a maioria das sugestões está relacionada a ecrãs externos. Obviamente, o que é sugerido é que o iPadOS 15 permita que um segundo ecrã execute aplicações separadas do que está a correr no iPad. Uma nova aplicação AirDesktop transformaria parte do ecrã do iPad num mousepad e teclado para um segundo ecrã sem toque.

O conceito também inclui aplicações de nível profissional da Apple para iPad, como Xcode, Final Cut Pro e Logic Pro. Portanto, em breve a Apple irá mostrar como está a pensar o novo iOS/iPadOS e haverá seguramente algumas surpresas. Também é verdade que, depois do impulso dado ao iOS/iPadOs 14… não haverá há muito mais a mexer.