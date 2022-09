Utilizadores iPhone estão atualizar para o iOS 16 mais rápido do que o fizeram para o iOS 15

O iOS 16 está de facto mais desafiador, traz mais alterações gráficas e funcionalidades que os utilizadores querem nos seus smartphones há anos. Uma delas é sem dúvida o facto de podermos alterar as mensagens iMessage quando, por erro, enviamos o que efetivamente não quisemos dizer. Há também novidades para o ecrã bloqueado que dão outro toque na aparência do telefone. No entanto, há mais coisas fantásticas, algumas que refinam ainda mais os sistema operativo.

Três dias depois do lançamento do iOS 16, os utilizadores já superaram os números face ao mesmo período do ano passado com a atualização do iOS 15.

No passado dia 12 de setembro, após 8 versões beta e uma RC, o mais recente sistema operativo para iPhone foi lançado para todos. Claro que ao longo de vários meses, graças às tais versões beta que iam mostrando o que iria ser lançado, a curiosidade cresceu nos utilizadores em geral.

Assim, segundo uma análise a este mercado, elaborada pela Mixpanel, o iOS 16 tornou as pessoas mais desejosas de atualização do que o iOS 15. Curiosamente, e até como chegamos a frisar, o iOS 14 tem a melhor taxa de descarga dos lançamentos recentes.

iOS 16 está a cativar os utilizadores e ainda muito está para vir

A análise mostra que após 24 horas de disponibilidade, o iOS 16 foi descarregado por 6,71% dos utilizadores, em comparação com o iOS 15 que foi descarregado por 6,48% durante o primeiro dia. Ambas ficam, contudo, atrás do iOS 14, que foi descarregado por 9,22% dos utilizadores no seu primeiro dia de disponibilidade.

Se formos analisar o lançamento do iOS 14 vamos ver que há algumas particularidades que se encontram de novo no iOS. No entanto, relembram os que foi no iOS 14 que a Apple reformulou o ecrã inicial e que trouxe os widgets pela primeira vez de forma oficial.

Basicamente o design do ecrã inicial foi melhorado, assim como algumas aplicações e plataformas ficaram mais fáceis de serem acedidas. Portanto, tal como no iOS 14 o iOS 16 também trouxe mais incrementos gráficos e mecânicos no ecrã bloqueado tornando ainda mais expedita a utilização de um iPhone.

O iOS 15, por outro lado, foi mais uma espécie de "atualização pandémica", pois trouxe várias novas funcionalidades para o FaceTime, Mensagens, Notificações, e um novo Modo de Concentração que ajudou os utilizadores a focaram-se no que era importante para eles, dependendo da hora do dia.

Infelizmente, estas não foram atualizações cativantes, uma vez que não alteraram a forma como o iPhone olhava para o seu núcleo.

O iOS 16, por exemplo, traz um Ecrã de Bloqueio renovado, o que poderá ser a razão pela qual mesmo com menos dispositivos que o suportam, os utilizadores estão realmente interessados em mudar o aspeto do Ecrã de Bloqueio.