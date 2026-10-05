Utilizadores europeus podem ter de esperar 5 meses pela nova Siri AI no iPhone e iPad

Os utilizadores de dispositivos Apple na União Europeia poderão ter de enfrentar uma longa espera para experimentar as novas capacidades de inteligência artificial (IA) da assistente Siri. Esta situação decorre de divergências regulamentares que continuam a atrasar o lançamento de funcionalidades inovadoras no ecossistema da marca.

O atraso inevitável na União Europeia

De acordo com Mark Gurman, um conhecido analista da Bloomberg, a versão melhorada da Siri baseada em IA poderá não estar disponível na União Europeia durante os próximos meses. No cenário mais otimista, prevê-se um compasso de espera de cerca de 5 meses, embora o prazo possa ser alargado enquanto a Apple negoceia a conformidade dos seus sistemas com a nova legislação digital europeia.

Especula-se que a gigante de Cupertino esteja a reter intencionalmente esta atualização para pressionar a Comissão Europeia. Com esta estratégia, a empresa poderá estar a tentar que o descontentamento dos consumidores force uma flexibilização das regras de concorrência impostas ao mercado digital.

Atualmente, os utilizadores de iPhone e iPad na Europa continuam privados desta tecnologia, embora a mesma já se encontre disponível para computadores Mac.

Acordos financeiros e novidades de hardware

Paralelamente, a Apple aceitou recentemente pagar cerca de 250 milhões de dólares para encerrar uma ação judicial coletiva nos Estados Unidos, motivada precisamente pelo atraso no lançamento da Siri AI.

Os clientes elegíveis da marca poderão receber uma compensação estimada em 25 dólares por cada iPhone compatível, devendo submeter as suas candidaturas através de um portal específico até ao final do ano.

Por outro lado, surgem novos detalhes sobre o muito aguardado centro de controlo doméstico inteligente da Apple. Fontes próximas da indústria apontam para um design inspirado no icónico iMac G4, apresentando um ecrã tátil quadrado de 6 polegadas e uma base equipada com colunas e microfones de alta fidelidade para gerir toda a domótica residencial.

Com o recente lançamento do sistema operativo iOS 27, após vários meses de testes intensivos em versão beta, muitos utilizadores procuram já as novas capacidades da assistente virtual. No entanto, para obter acesso a estas ferramentas de IA, continua a ser obrigatório fazer uma inscrição prévia na lista de espera disponibilizada pela marca.

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