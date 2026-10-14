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Tenho um HomePod mini de 2020: vale a pena trocar pelo novo de 2026?

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Para quem usa o HomePod mini sobretudo para ouvir música, podcasts e controlar a iluminação de casa, a troca não parece urgente. O modelo de 2026 acrescenta funcionalidades interessantes, mas algumas dependem de outros equipamentos e a nova Siri tem limitações que pesam na decisão de quem vive em Portugal.

Imagem HomePod mini

Seis anos depois do primeiro HomePod mini, a dúvida é natural: será que a pequena coluna que temos na cozinha, no quarto ou na secretária ficou ultrapassada? A resposta depende mais do uso que lhe damos do que da idade.

O HomePod mini 2 foi anunciado hoje, 13 de outubro, com chegada às lojas prevista para 30 de outubro de 2026. Em Espanha, a Apple anunciou um preço de 169 euros, uma referência que não deve ser confundida com um preço confirmado para Portugal.

O que muda entre os dois modelos?

CaracterísticaHomePod mini — 1.ª geração (2020)HomePod mini 2 (2026)
Dimensões (altura × largura)8,43 × 9,79 cm8,43 × 9,79 cm
Peso345 g335 g
ProcessadorChip S5Chip S10
MicrofonesSistema de quatro microfonesSistema de três microfones
Assistente de vozSiriSiri, com Siri AI prevista para uma atualização futura
Wi-FiWi-Fi 4 — 802.11nWi-Fi 6E — 802.11ax
Bluetooth5.06
Banda ultralarga (UWB)Sim, para funções de proximidade com dispositivos compatíveisSim, para funções de proximidade com dispositivos compatíveis
SensoresTemperatura e humidade, disponíveis com software atualizadoTemperatura e humidade
Par estéreoSim, com outra unidade do mesmo modeloSim, com outra unidade do mesmo modelo
Novo sistema surround com quatro colunasNão integra o sistema anunciadoSim, com Apple TV 4K de 4.ª geração; exige pares do mesmo modelo à frente e atrás
Utilização com MacReprodução de áudio através de AirPlayAirPlay e nova função de coluna predefinida em Macs com Wi-Fi 6E ou posterior
Iluminação superiorSuperfície tátil iluminadaSuperfície tátil com Sound Glow, que acompanha a música
Preço de referência139 € na Apple Espanha169 € na Apple Espanha

O som justifica a troca?

O novo modelo utiliza o chip S10 para processar o áudio. Contudo, as especificações mantêm a configuração geral de um altifalante de gama completa com dois radiadores passivos. Isso, por si só, não permite concluir que exista uma melhoria sonora suficientemente grande para justificar a substituição.

Como esta comparação é feita antes da chegada às lojas e sem um teste de audição entre os dois, seria precipitado prometer graves muito mais fortes ou uma diferença evidente em todas as músicas.

Para quem está satisfeito com o som do modelo de 2020, esperar por testes comparativos é a decisão mais sensata.

Imagem HomePod mini 2

As novidades mais úteis estão no Mac e na televisão

O HomePod mini 2 pode funcionar como coluna predefinida de um Mac compatível, uma novidade relevante para quem passa o dia a ouvir música, ver vídeos ou fazer chamadas no computador. A função exige um Mac com Wi-Fi 6E ou posterior.

Na televisão, a mudança é mais ambiciosa: permite montar um sistema surround com quatro colunas e uma Apple TV 4K de quarta geração. Podem ser usados HomePod mini 2 ou HomePod de segunda geração, organizados em pares do mesmo modelo à frente e atrás. É uma razão concreta para comprar, mas implica avaliar o custo de todo o conjunto.

A nova Siri merece atenção… e alguma espera

A Siri AI promete conversas mais naturais e pedidos que recorrem ao contexto pessoal do utilizador. Contudo, chegará através de uma atualização futura, ainda dependente da União Europeia de “negociações”.

A Apple indica também que a Siri AI não estará inicialmente disponível na União Europeia em iOS ou iPadOS. A ativação no HomePod exige que o proprietário da casa tenha um iPhone ou iPad compatível com Apple Intelligence, com a funcionalidade ativada num idioma suportado.

Para um comprador em Portugal, comprar agora apenas pela promessa da nova Siri é difícil de justificar. Convém esperar pela confirmação da disponibilidade e das condições locais.

E para controlar a casa?

O modelo original continua a oferecer Thread, sensores de temperatura e humidade e reconhecimento de alarmes de fumo e monóxido de carbono, com os requisitos de software correspondentes. Estas capacidades não nasceram com a nova geração.

Se o seu HomePod mini já executa as automatizações de que precisas, a idade não constitui, por si só, uma razão para o substituir.

O novo acrescenta ainda o Sound Glow, com iluminação na superfície superior que acompanha a música. É um detalhe visual apelativo, mas o seu valor depende do gosto de cada pessoa.

Imagem HomePod mini 2

Afinal, vale a pena?

Eu manteria o HomePod mini de 2020 se ele funciona bem e o uso principal é música, podcasts e domótica. Consideraria o novo para uma secretária com um Mac compatível ou para construir o sistema surround anunciado.

Há ainda uma diferença essencial entre escolher uma coluna e substituir a que já temos: mesmo que dois modelos estejam separados por 60 euros numa loja, quem possui o antigo terá de pagar o novo, descontando apenas o que conseguir recuperar numa eventual venda.

O HomePod mini 2 oferece motivos para comprar. Para quem já tem o primeiro, o melhor motivo para trocar será uma função que vai usar todos os dias.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
HomePod HomePod Mini HomePod mini 2

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