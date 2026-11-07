Teclado do iPhone está a esconder palavras? Lista secreta da Apple foi revelada

O teclado do iPhone esconde mais segredos do que a maioria dos utilizadores imagina quando escreve uma mensagem rápida no dia a dia. Uma investigação técnica recente revelou que o sistema de previsão e escrita por gestos do iOS integra uma lista cinzenta com cerca de cem mil termos e expressões bloqueados. O objetivo teórico passa por travar palavrões ou conteúdos impróprios, mas a triagem acabou por ir muito mais longe ao envolver expressões políticas e termos controversos.

Quem tentar utilizar o deslizar de dedos para escrever alcunhas políticas como as associadas a Donald Trump ou Joe Biden vai notar falhas curiosas na correção automática. O sistema simplesmente recusa-se a sugerir essas combinações de palavras de forma fluida, trocando termos por alternativas neutras ou mantendo certas palavras em minúsculas. A descoberta foi detalhada pelo investigador Derek Kauffman, que analisou o comportamento do corretor e catalogou as restrições invisíveis que afetam centenas de milhões de utilizadores.

Como funciona a lista secreta do iOS

Esta filtragem de escrita não impede ninguém de escrever manualmente aquilo que deseja letra a letra, mas bloqueia o preenchimento automático nas conversas. Entre os termos bloqueados no software surgem temas geopolíticos quentes, como referências diretas à independência do Tibete, territórios ocupados ou conspirações políticas. As restrições não se limitam ao inglês, adaptando-se com regras específicas consoante o idioma ativo no smartphone.

O problema central reside nos critérios inconsistentes aplicados pela marca da maçã na escolha do que deve ou não ser facilitado no teclado. Frases com conotação erótica genérica passam sem qualquer entrave no swipe, enquanto variações que incluem referências homossexuais acabam travadas pelo corretor. Essa disparidade levanta dúvidas imediatas sobre a moderação algorítmica e mostra como o software condiciona a velocidade com que nos expressamos.

EXCLUSIVE: Apple’s autocomplete restrictions include ‘Dictator Trump’ and ‘Sleepy Joe,’ researcher finds https://t.co/tK0jhFUXj2 — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Impacto dos filtros algorítmicos no dia a dia

A marca defende-se dizendo que o teclado foi desenhado apenas para evitar sugestões ofensivas ou embaraçosas durante a escrita rápida. A justificação faz sentido para evitar que alguém envie impropérios por engano num contexto profissional ou familiar. No entanto, manter uma lista fechada com milhares de regras sem transparência pública coloca a empresa numa posição desconfortável.

Não é a primeira vez que o sistema de texto inteligente do iPhone tropeça em temas sensíveis e provoca polémica entre utilizadores. Falhas anteriores na transcrição por voz já tinham gerado correlações estranhas entre adjetivos pejorativos e figuras públicas, situações que foram corrigidas silenciosamente através de pequenas atualizações de software. Desta vez, o alcance da triagem expõe uma gestão de conteúdo muito mais ampla e deliberada nos bastidores do sistema operativo.

Casos como este deixam claro que os assistentes de escrita deixaram de ser meros dicionários ortográficos para funcionarem como filtros de conveniência. Quando a tecnologia decide quais as palavras que merecem rapidez de clique, o utilizador perde o controlo direto da fluidez do texto. Resta saber se as próximas versões do iOS vão permitir ajustar estas preferências ou se o filtro continuará invisível nos ecrãs.