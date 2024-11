Tecidos do Apple Watch e Apple Vision Pro podem vir a ter sensores médicos incorporados

Há pelo menos cinco anos que a Apple investiga a forma de medir a saúde de um utilizador de um Apple Watch de forma não invasiva e conveniente. Esta linha de trabalho parece também englobar agora os Apple Vision Pro. Mas o que poderá aparecer de novo?

Braceletes e bandas com sensores médicos

A Apple tem vindo a desenvolver uma nova banda de atividade para o Apple Watch e, opcionalmente, outros dispositivos, que seria feita de tecido extensível e realizaria medições de saúde, incluindo a pressão arterial. Em 2019, foi concedida uma patente chamada “Itens baseados em tecido com faixas extensíveis”.

Em novembro de 2024, foi-lhe concedida novamente a mesma patente. A Apple solicitou uma patente para esta versão em 2022, mas o pedido também se refere a uma edição de 2020.

Portanto, não se trata de um projeto ocioso de alguém da divisão Apple Watch no Apple Park, mas sim de um esforço continuado para explorar um tema. No entanto, poderá não ser a exploração mais produtiva, uma vez que é difícil identificar as diferenças entre as diferentes patentes e pedidos de patente.

Cada uma delas descreve métodos em que os circuitos podem ser utilizados num item de tecnologia vestível.

A banda elástica pode ser formada por uma tira em forma de anel de tecido elástico com uma abertura configurada para se ajustar a uma parte do corpo de um utilizador. Os circuitos podem ser acoplados a fios de material na banda extensível. Os circuitos podem incluir circuitos de sensores para efetuar medições na parte do corpo, tais como medições de electrocardiogramas, medições da pressão arterial e medições da taxa de respiração. Uma bobina formada por fios condutores no item baseado em tecido pode ser usada por circuitos de receção de energia sem fio no item baseado em tecido para receber a energia sem fio.

Diz a nova versão.

Embora o uso mais óbvio para essa banda seja uma versão futura do Apple Watch, a Apple tem repetidamente tido o cuidado de especificar aplicações mais amplas. No entanto, desde que as primeiras versões desta patente foram registadas, o Apple Vision Pro foi revelado e agora é fácil ver as alusões a ele.

Como exemplos, uma pulseira com tecido elástico, uma faixa para a cabeça com tecido elástico ou outro item vestível que inclua tecido elástico (por exemplo, um chapéu, uma roupa interior usada no tronco ou na parte inferior do corpo de um utilizador, uma camisa, calças, calções (por exemplo, calções de bicicleta, calções de prancha ou outra roupa confortável), roupa de ioga ou outro vestuário atlético, uma faixa de braço, um cinto elástico, uma meia, uma luva, etc.

Refere a patente.

As reivindicações da patente também especificam determinados materiais, incluindo nylon e spandex, e se a pulseira pode ter elétrodos para o sensor de eletrocardiograma.

A patente da Apple também refere que existem problemas em relação a qualquer tecnologia de vestir e à sua fiabilidade numa utilização regular.

Se não forem tomadas precauções, os artigos baseados em tecido como estes podem não oferecer as caraterísticas desejadas. Por exemplo, um artigo em tecido com circuitos de deteção pode não ser capaz de recolher medições com precisão, pode não ser capaz de interagir com equipamento externo de forma eficaz ou pode ser difícil de manter limpo para um utilizador.

Como é explicado na informação documental.

Consequentemente, a patente da Apple detalha como esta banda pode sobreviver a qualquer limpeza necessária.

O item baseado em tecido pode ser configurado para suportar temperaturas relativamente altas, como as associadas à lavagem de roupas. Por exemplo, o artigo baseado em tecido pode ter supercapacitores para armazenamento de energia e outros componentes eléctricos que podem ser lavados em água quente e secos numa máquina de secar roupa sem danos.

Diz o documento.

Empresas terceiras tentaram anteriormente produzir braceletes para o Apple Watch que fornecem energia extra à bateria, até que as alterações no design da Apple tornaram isso impossível.

A patente é creditada a sete inventores. Os sete também fazem parte da lista completa de inventores de uma patente de 2020 para ocultar baterias numa bracelete do Apple Watch.