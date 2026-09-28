Taptic Engine: Apple condenada a pagar 5,7 mil milhões por patentes do iPhone e Apple Watch

As pequenas vibrações que sentimos no iPhone e no Apple Watch, produzidas pelo Taptic Engine, estão no centro de uma disputa judicial multimilionária. Um júri norte-americano concluiu que a Apple infringiu duas patentes da Taction Technology e atribuiu uma indemnização superior a 5,7 mil milhões de dólares.

Taptic Engine no centro da disputa

O veredicto foi conhecido a 25 de setembro, num tribunal federal de San Diego, na Califórnia. Segundo informações, os jurados consideraram que a tecnologia utilizada em modelos do iPhone e do Apple Watch viola direitos de propriedade industrial da Taction. No entanto, concluíram que a infração não foi deliberada.

No centro do processo está o Taptic Engine (motor háptico), o componente responsável por gerar a resposta tátil nos dispositivos da Apple. É este sistema que permite produzir pequenas vibrações e simular sensações como um clique, acrescentando uma resposta física à interação com o equipamento.

A Taction defende que esta solução utiliza tecnologia protegida pelas suas patentes. A empresa desenvolve sistemas de resposta tátil que também têm aplicação em auscultadores e headsets para videojogos, refere a Reuters.

Indemnização ultrapassa os 5,7 mil milhões de dólares

O valor exato atribuído pelo júri foi de 5.721.961.750 dólares. De acordo com a análise dos documentos judiciais publicada pelo Patent Litigator, o montante foi apresentado como uma indemnização global, sem discriminação por patente, produto ou período de utilização.

A Reuters descreve o montante como o maior veredicto indemnizatório deste género nos Estados Unidos. Contudo, o anúncio de um recurso significa que o desfecho da disputa continua em aberto.

Apple rejeita decisão e promete recorrer

A Apple rejeita as conclusões. Em declarações reproduzidas pela Bloomberg Law, a fabricante sustenta que o Taptic Engine é fundamentalmente diferente da tecnologia da Taction.

Acrescenta que os testes realizados pela própria empresa rival durante o julgamento confirmaram essa diferença e considera que o veredicto e a indemnização não têm suporte nos factos. A tecnológica anunciou, por isso, que vai recorrer.

Uma batalha judicial que começou em 2021

O processo já atravessou várias fases. A Taction avançou com a ação em 2021, mas a Apple conseguiu uma decisão favorável em 2023. Em 2025, um tribunal de recurso anulou essa decisão, permitindo que o caso prosseguisse até ao julgamento agora concluído.

Apesar da dimensão da indemnização atribuída pelo júri, o valor não deve ser tratado como um pagamento definitivo. O recurso anunciado pela Apple poderá ainda alterar o resultado desta disputa sobre a tecnologia de vibração do iPhone e do Apple Watch.