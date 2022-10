Steve Jobs morreu há 11 anos. O tolo da Apple que ousou “pensar diferente”

Hoje marca o 11.º aniversário da morte de Steve Jobs. Steven Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 24 de fevereiro de 1955 e faleceu a 5 de outubro de 2011, com 56 anos. A sua vida foi recheada de desafios que mudaram para sempre o mundo da tecnologia. Provavelmente foi um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico que influencia ainda hoje o mundo moderno. A Apple deve a si muito do que a tornou numa das mais poderosas empresas do mundo.

A morte do homem que criou produtos icónicos como "Macintosh", "iPod", o "iPhone" e "iPad aconteceu um dia depois de a Apple ter lançado o iPhone 4S e a Siri.

Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro de 2011

Começando pelo início, Steve Jobs foi um inventor, empresário e magnata americano que gravitou no segmento da tecnologia e informática. Foi, sem dúvida, a sua participação como co-fundador, presidente e diretor-executivo da Apple que lhe trouxe os desafios que mudaram as pessoas.

Algumas das suas criações acabaram por revolucionar vários segmentos industriais.

Assim, foi pela sua mão que houve um desenvolvimento marcante no segmento dos computadores pessoais, nos filmes de animação, música, telefones, tablets e também nas publicações digitais.

Conforme sabemos, Jobs além de estar ligado à Apple, teve uma importante ação na empresa de animação por computação gráfica Pixar e foi o maior acionista individual da The Walt Disney Company.

Laurene Powell Jobs, Tim Cook e Jony Ive discutiram recentemente o legado de Jobs durante um painel com a jornalista Kara Swisher. Durante a discussão, Powell Jobs partilhou um novo site chamado The Steve Jobs Archive que contém uma coleção de citações, vídeos e um e-mail de Jobs, e promete futuros "programas, bolsas, coleções e parcerias que refletem os valores de Steve e carregam o seu sentido de possibilidade para a frente."

A Apple tem igualmente a sua página de tributo ao seu líder "Lembrar Steve" no seu site com condolências partilhadas por amigos, colegas e clientes em todo o mundo.

Estou a procurar um lugar que necessite de muitas reformas e consertos, mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, muita energia, um pouco desta coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do zero.

Conforme relembramos também aqui, na comemoração o 10.º aniversário da morte de Jobs no ano passado, a Apple partilhou uma curta-metragem chamada "Celebrating Steve" em homenagem à sua vida.

O vosso tempo é limitado, portanto não o desperdicem a viver a vida de outra pessoa.

Steve Jobs.

Leia também: