Siri AI será um serviço pago? Apple vai cobrar a quem utilizar bastante a IA

A Apple desenvolveu uma versão melhorada da sua assistente de voz, com inteligência artificial generativa. Infelizmente, a Siri AI não será totalmente gratuita. Tim Cook alertou agora que os utilizadores que queiram usá-la com mais frequência necessitarão de uma subscrição do iCloud+.

Infelizmente a Siri AI será um serviço pago

Após meses de atrasos, a Apple revelou uma nova Siri. Chamada Siri AI, esta assistente de voz virá equipada com IA quando o iOS 27 chegar. Poderá finalmente realizar ações dentro das apps da Apple, aproveitando dados disponíveis, como a localização. Para assinalar a ocasião, a Apple irá também a lançar uma app com um histórico completo de conversas.

Com a Siri AI, a Apple pretende rivalizar com o ChatGPT e o Claude. Esta nova Siri com inteligência artificial será gratuita, mas só até certo ponto. Durante a apresentação dos resultados financeiros trimestrais, a Apple indicou que serão necessárias subscrições para a utilização generalizada da Siri com IA.

A notícia chega de Tim Cook, CEO cessante da Apple. Foi questionado sobre os custos computacionais da Siri. Após afirmar que a Apple ainda não tem um plano concreto, Cook sugeriu que "os utilizadores que pretendam utilizá-la intensivamente" terão de considerar "opções de upgrade no iCloud+".

Por outras palavras, os utilizadores frequentes da Siri precisarão de uma subscrição se quiserem utilizá-la constantemente. Estas subscrições permitirão que "os utilizadores comprem mais recursos", indicou Tim Cook.

Apple vai cobrar a quem utilizar bastante a IA

Durante a conferência com investidores, Tim Cook reconheceu que o equilíbrio entre os custos suportados pela Apple e os passados ​​​​às subscrições do iCloud+ permanece "incerto neste momento".

A empresa suportará uma parte dos custos associados à IA, mas apenas até um determinado limite. Não é claro quantos pedidos à Siri se vão poder fazer por dia antes do limite, ou se esse limite irá variar com o plano iCloud+.

Na Europa, a questão continua longe de ser levantada. De facto, a nova versão da Siri não estará disponível no mercado europeu, pelo menos inicialmente. A DMA impede a Apple de implementar a Siri na sua forma atual.

A Comissão Europeia acredita que a Apple deve permitir que outros assistentes de IA acedam ao sistema em condições justas. A Apple alega que esta exigência criará "perigos óbvios" para os seus clientes.