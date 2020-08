Singapura prepara-se para receber a primeira loja flutuante da Apple

Espalhados pelo mundo inteiro, a Apple tem à disposição dos seus clientes centenas de lojas, centros de reparação e até espaços comunitários onde é possível partilhar conhecimentos e desenvolver a criatividade. Em breve, haverá mais um espaço que, segundo a empresa, será um lugar para “explorar, conectar e criar algo novo”… mas sobre a água.

Singapura prepara-se, então, para receber a primeira loja flutuante da Apple em todo o mundo.

Apple Marina Bay Sands, em breve

No site da Apple de Singapura, é possível ver uma página dedicada ao “Apple Marina Bay Sands”. A imagem sugere que a “maçã” ficará a flutuar sobre as águas de Marina Bay.

Já a descrição é mais explícita. “Em breve abriremos as portas da nossa nova loja na Bay.”

Mas em concreto, o que será a Apple Marina Bay Sands?

Segundo se pode ler, a Apple Marina Bay Sands estará no centro da criatividade. Um lugar desenvolvido pela empresa da maçã para que qualquer pessoa possa explorar, conectar-se e criar algo novo.

Mal podemos esperar para ver onde a sua imaginação o levará

Além desta descrição, a empresa deixa ainda a morada do novo espaço, “2 Bayfront Avenue, B2-06, Singapore 0189722”. Além disso, para quem quiser ter a maçã flutuante com Wallpaper, poderá fazer o download aqui.

Segundo uma publicação do Archigardner, este espaço agora criado vem substituir um antigo Pavilhão de Cristal.

A nova estrutura em forma esférica inclui painéis de vidro que têm como objetivo refletir o horizonte de Singapura durante o dia. Durante a noite, estes painéis brilharão como uma lanterna. A iluminação será feita, parcialmente, pela cúpula que deixará entrar a luz natural, durante o dia.

Além disso, haverá um túnel subaquático que dará ligação direta a um centro comercial próximo.

Ao contrário de muitas empresas que já garantiram que as suas lojas físicas permanecerão fechadas em alguns lugares do planeta, devido à pandemia, por tempo indeterminado, a Apple garante que, em breve, esta nova loja (terceira no país asiático) irá abrir. No entanto, ainda não se sabe quando tal evento acontecerá.