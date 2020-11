Há muito que algumas empresas chinesas são criticadas por colocarem publicidade nas suas interfaces e assim conseguirem arrecadar mais algum dinheiro. Ninguém é adepto desta posição, mas a verdade é que agora há uma nova empresa a seguir o mesmo caminho.

Falamos da Apple, que no seu iOS e iPadOS parece estar a apresentar publicidade a alguns dos seus serviços. Não se esperava que fosse este o caminho tomado, mas a verdade é que estas propostas estão a surgir a cada vez mais utilizadores.

A praga da publicidade chega a novos lados

Empresas como a Xiaomi, e outra, há muito que são conhecidas por colocar nas suas personalizações do Android publicidade. Esta por norma está na zona das configurações, mas aponta para empresas externas e que pagam para ter ali a sua publicidade.

Claro que as críticas são muitas, e mesmo com as justificações a serem apresentadas, os utilizadores continuam a queixar-se. O que agora parece estar a surpreender todos é a presença desta mesma publicidade no iOS e igualmente no iPadOS, em zonas como a da configuração.

Even though I’ve declined it, it remains there. This is on iPhone 12, but also now carries over to my iPad Pro (2nd Gen) pic.twitter.com/AvwbpbclaH — Ryan O'Donnell (@iamryanodonnell) November 15, 2020

Apple também já adotou esta política

A grande diferença faça às outras empresas com as mesmas práticas está no que é publicitado. A Apple foca-se nos seus serviços e oferece acesso direto para a sua subscrição ou para a oferta de períodos gratuitos desses mesmo serviços.

Estas propostas não se limitam ao iPhone e estão também a ser apresentadas no iPad. Também não parecem ser genéricas e são dirigidas, conforme o equipamento onde é apresentado. Equipamentos recentemente ativados vão mostrar acesso a ofertas como 1 ano de Apple TV+ ou Apple Care+.

Queixas do iOS e iPadOS estão a crescer

As queixas estão naturalmente a acumular-se a mostrar que esta é uma prática que está agora a ser generalizada dentro do ecossistema da Apple. Não se esperava que assim acontecesse, depois de todas as críticas que têm surgido nesta área.

Há ainda questões que podem ser levantadas, nomeadamente de concorrência. Mesmo sendo uma oferta, a Apple está a dar prioridade aos seus serviços e não a todos os restantes que possam existir na sua loja de apps. Resta saber o que a empresa tem para comunicar sobre este assunto, uma vez que ainda não se manifestou.