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Se deixar cair o iPhone 18 Pro prepare-se! Preços de reparação Apple assustam

· Apple 10 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zé Fonseca A. says:
    17 de Setembro de 2026 às 10:45

    sendo igual ao 17 Pro pode cair sem problemas que não acontece nada, até agora o mais robusto que existe

    Responder
    • Hugo Nabais says:
      17 de Setembro de 2026 às 11:56

      Há um video no youtube, onde deixam cair o17 Pro e o S25 Ultra de esquina da mesma altura, e nem há comparação, no S25 mal se notam as marcas na sua frame de titanio já o o iphone fica com uma marca enorme!
      Fiz uma captura de ecrã:
      https ://i.postimg.cc/FHcpVrcy/Screenshot-2026-09-17-115408.png

      Responder
  2. David Guerreiro says:
    17 de Setembro de 2026 às 10:52

    Quem quer coisas caras tem de estar disposto a pagar caro pela manutenção. Quem compra um Ferrari, não pode esperar pagar o mesmo pela troca de pneus do que com um Fiat. Sempre ouvi dizer que quem não tem dinheiro, não tem vícios. Acho bem a Apple esmifrar, sabe que tem clientes com bolsos cheios, e é preciso ir sacar.

    Responder
  3. Luis Maia says:
    17 de Setembro de 2026 às 11:38

    O meu redmi faz tudo o que o aiphone faz custou 120 euros e se cair ao chao trocar o vidro é apenas 20 euros. Percebem a diferenca?

    Responder
  4. joao says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:07

    tudo começa a ficar assustador na apple, por variados motivos…o risco pode ser muito muito grande. E se alguém descobre os pés de barro?

    Responder
  5. Eu says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:23

    ifone é uma máquina boa para quem gosta de mostrar que não sabe gastar dinheiro.

    Responder
  6. Luís says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:15

    supostamente a vídeos a comprovar que o iphone resiste a quedas do espaço! por isso este preços de substituir alguma coisa não faz sentido ehehehehe

    Responder

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