Se deixar cair o iPhone 18 Pro prepare-se! Preços de reparação Apple assustam
A Apple já atualizou o seu portal de suporte em Portugal com os preços oficiais para reparar a nova gama de smartphones fora da garantia. Tal como acontecia com os modelos anteriores, os novos modelos da Apple têm preços elevados para as peças de substituição. Assim, cuidado se deixar cair o iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.
Com a chegada às lojas do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max, muitos utilizadores começam a fazer contas à vida caso tenham um azar. Os valores apresentados pela Apple confirmam que qualquer queda acidental tem um impacto imediato e pesado na carteira dos consumidores em Portugal e no resto do planeta.
A tabela oficial da gigante de Cupertino reflete o nível de precisão dos componentes internos e a sofisticação da montagem dos novos topos de gama. Quem comprar um destes equipamentos arrisca-se a pagar quantias muito elevadas na assistência técnica oficial. E isto logo no primeiro descuido, caso dispense uma proteção adequada no dia a dia.
Preço da Apple para trocar ecrã e câmaras do iPhone 18 Pro
O ecrã frontal continua a ser o elemento mais exposto a acidentes e é a principal diferença entre os novos dispositivos. A substituição do painel no iPhone 18 Pro custa 405 euros, enquanto a intervenção no iPhone 18 Pro Max sobe para os 489 euros. Quando a queda parte a frente e a traseira ao mesmo tempo, a fatura dispara para os 499 euros no modelo base e atinge os 585 euros na versão de maiores dimensões.
No módulo fotográfico traseiro, a Apple decidiu manter a mesma tabela de custos para ambos os smartphones da linha. O utilizador que precisar de arranjar as câmaras posteriores terá de desembolsar 299 euros em Portugal, independentemente do modelo escolhido. Como o procedimento exige a troca de todo o bloco ótico calibrado de fábrica, a marca não disponibiliza soluções intermédias mais acessíveis.
Trocar a bateria e danos graves custam no iPhone 18 Pro Max
O desgaste natural dos componentes também segue valores idênticos nos dois novos telefones da Apple. A substituição oficial da bateria custa 149 euros em território nacional, garantindo a reposição da autonomia com componentes originais. Por sua vez, a troca isolada do vidro traseiro fixa-se nos 169 euros em qualquer uma das variantes, desde que o chassis metálico permaneça direito e sem danos estruturais.
O cenário mais complicado surge nos outros danos. Está reservada para incidentes como contacto com água ou avarias irreparáveis na placa principal. Nestes casos, em que a recuperação localizada é inviável, a Apple cobra 999 euros no iPhone 18 Pro e uns expressivos 1.059 euros no iPhone 18 Pro Max. Ter atenção redobrada no manuseamento continua a ser a melhor forma de evitar surpresas desagradáveis.
sendo igual ao 17 Pro pode cair sem problemas que não acontece nada, até agora o mais robusto que existe
Há um video no youtube, onde deixam cair o17 Pro e o S25 Ultra de esquina da mesma altura, e nem há comparação, no S25 mal se notam as marcas na sua frame de titanio já o o iphone fica com uma marca enorme!
Fiz uma captura de ecrã:
https ://i.postimg.cc/FHcpVrcy/Screenshot-2026-09-17-115408.png
Quem quer coisas caras tem de estar disposto a pagar caro pela manutenção. Quem compra um Ferrari, não pode esperar pagar o mesmo pela troca de pneus do que com um Fiat. Sempre ouvi dizer que quem não tem dinheiro, não tem vícios. Acho bem a Apple esmifrar, sabe que tem clientes com bolsos cheios, e é preciso ir sacar.
A Apple tem um seguro, o Apple Care. No caso do ecrã interior do Duo é altamente recomendado.
O meu redmi faz tudo o que o aiphone faz custou 120 euros e se cair ao chao trocar o vidro é apenas 20 euros. Percebem a diferenca?
tudo começa a ficar assustador na apple, por variados motivos…o risco pode ser muito muito grande. E se alguém descobre os pés de barro?
ifone é uma máquina boa para quem gosta de mostrar que não sabe gastar dinheiro.
Não adianta. Vou postar aqui postas de pescada ao mais alto nível de detalhe para justificar a estupidez do prejuízo (não investimento) que fizeram. É o chamado ‘vies de confirmação’
Querias um? Tanta inveja
supostamente a vídeos a comprovar que o iphone resiste a quedas do espaço! por isso este preços de substituir alguma coisa não faz sentido ehehehehe