Se deixar cair o iPhone 18 Pro prepare-se! Preços de reparação Apple assustam

A Apple já atualizou o seu portal de suporte em Portugal com os preços oficiais para reparar a nova gama de smartphones fora da garantia. Tal como acontecia com os modelos anteriores, os novos modelos da Apple têm preços elevados para as peças de substituição. Assim, cuidado se deixar cair o iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Com a chegada às lojas do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max, muitos utilizadores começam a fazer contas à vida caso tenham um azar. Os valores apresentados pela Apple confirmam que qualquer queda acidental tem um impacto imediato e pesado na carteira dos consumidores em Portugal e no resto do planeta.

A tabela oficial da gigante de Cupertino reflete o nível de precisão dos componentes internos e a sofisticação da montagem dos novos topos de gama. Quem comprar um destes equipamentos arrisca-se a pagar quantias muito elevadas na assistência técnica oficial. E isto logo no primeiro descuido, caso dispense uma proteção adequada no dia a dia.

Preço da Apple para trocar ecrã e câmaras do iPhone 18 Pro

O ecrã frontal continua a ser o elemento mais exposto a acidentes e é a principal diferença entre os novos dispositivos. A substituição do painel no iPhone 18 Pro custa 405 euros, enquanto a intervenção no iPhone 18 Pro Max sobe para os 489 euros. Quando a queda parte a frente e a traseira ao mesmo tempo, a fatura dispara para os 499 euros no modelo base e atinge os 585 euros na versão de maiores dimensões.

No módulo fotográfico traseiro, a Apple decidiu manter a mesma tabela de custos para ambos os smartphones da linha. O utilizador que precisar de arranjar as câmaras posteriores terá de desembolsar 299 euros em Portugal, independentemente do modelo escolhido. Como o procedimento exige a troca de todo o bloco ótico calibrado de fábrica, a marca não disponibiliza soluções intermédias mais acessíveis.

Trocar a bateria e danos graves custam no iPhone 18 Pro Max

O desgaste natural dos componentes também segue valores idênticos nos dois novos telefones da Apple. A substituição oficial da bateria custa 149 euros em território nacional, garantindo a reposição da autonomia com componentes originais. Por sua vez, a troca isolada do vidro traseiro fixa-se nos 169 euros em qualquer uma das variantes, desde que o chassis metálico permaneça direito e sem danos estruturais.

O cenário mais complicado surge nos outros danos. Está reservada para incidentes como contacto com água ou avarias irreparáveis na placa principal. Nestes casos, em que a recuperação localizada é inviável, a Apple cobra 999 euros no iPhone 18 Pro e uns expressivos 1.059 euros no iPhone 18 Pro Max. Ter atenção redobrada no manuseamento continua a ser a melhor forma de evitar surpresas desagradáveis.